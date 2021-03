Madagascar: Équipementier des Barea - Macron détaille les caractéristiques des maillots

Quelques jours après la confirmation de Macron, l'équipementier italien a dévoilé les spécifications des maillots des Barea. Pour rappel, il s'agit d'une prestation ponctuelle, destinée aux matches contre l'Éthiopie et le Niger.

« Le maillot 'home' a une vestibilité "slim-fit" aux couleurs du drapeau national rouge, vert et blanc. La partie antérieure présente une texture imprimée par sublimation qui représente une tête de zébu, en référence aux Barea. La couleur principale choisie pour la version 'domicile' est le vert, avec un col de couleur blanc et rouge », détaille un communiqué de Macron.

Avant de porter ce maillot « domicile » face au Mena nigérien, le mardi 30 mars à Barikadimy, la sélection malgache sera d'abord vêtu du maillot « extérieur » pour le déplacement chez les Antilopes éthiopiens, le mercredi 24 mars. « La version 'away' possède les mêmes caractéristiques techniques et de vestibilité que le maillot 'home'. Mais elle est de couleur rouge, avec col en vert et blanc », poursuit le communiqué.

Couleurs et symboles

Les Barea bénéficieront d'un troisième jeu. Une version dédiée aux matches amicaux d'après Macron, « complètement blanc avec une graphique ton-sur-ton, mais toujours les trois couleurs nationales présentes ». À cela s'ajoutent les tuniques pour les gardiens de but, « de couleur bleu royal et jaune. »

Pour conclure son communiqué, Macron appuie sur l'implication de plusieurs parties prenantes dans l'élaboration de ces maillots : « Les nouveaux kits ont été réalisés par le bureau de style de la marque italienne et la Fédération Malagasy du Football, du coach Nicolas Dupuis et de l'ensemble des joueurs avec l'appui de la Présidence de la République et du club des partenaires. Ils ont collaboré afin de garder les couleurs et les symboles de l'histoire et de la tradition du pays, combinés à la qualité, la technicité et le design Macron. »