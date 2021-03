Madagascar: Antsiranana - La Maison de la communication et de la culture inaugurée mardi

Une belle et grande maison inaugurée le mardi

La Maison de la communication et de la culture, Banja, a été inaugurée par le président de la République Andry Nirina Rajoelina et la ministre de la Communication et de la culture Lalatiana Andriatongarivo hier, mardi 9 mars, à 10 heures à Antsiranana. Il s'agit d'une grande et belle maison composée d'une bibliothèque, des salles d'informatique, de conférence et d'exposition et une grande pièce consacrée aux artistes de la région Diana pour qu'ils puissent évoluer sans complexe.

La Maison Banja d'Antsiranana est le premier bâtiment de Communication et de culture inauguré dans une ville ex-chef lieu de province. Les journalistes locaux et surtout les artistes ont salué le travail du président de la République malgache. Diégo-Suarez va pouvoir organiser des activités culturelles de grande envergure.

Sans prise en compte de la tradition locale. La présence de la Première Dame dans les environs de Nosy Lonjo a suscité polémique puisque aller sur le site est "fady", tabou, des conservateurs ne cachent pas leurs inquiétudes face aux initiatives du président de la République. L'inauguration de Banja coïncide à un jour « fady » chez les Antakarana, le mardi. « Pour inaugurer une maison, il faut consulter les olo-be an-tanàna, ou les doyens de la ville. Certes on est au XXIe siècle, mais, néanmoins il faut toujours respecter la tradition. Avant d'être chrétiens ou musulmans, nous sommes avant tout des Malgaches. Et ici, il s'agit de la maison de la Culture. Une maison où nous allons promouvoir notre savoir-faire et nos patrimoines immatériels. Alors que dès l'inauguration, on ne respecte pas le jour "fady" ou le « fady » temporel.

Comment voulons-nous avoir une culture florissante si nous mêmes, bafouons nos us et coutumes ? » Un monsieur âgé de 75 ans se pose la question. En effet, les traditions ont une valeur pour la vie d'une nation et d'une région, parce qu'elles la rythment et que cela aide à construire l'identité d'un peuple. La tradition et les coutumes reflètent les valeurs et les idées des ancêtres. Elles sont importantes de nos jours même si on est dans la période des révolutions technologiques. La transmission des us et coutumes continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis l'époque de Kozobe, ancien roi Antakarana. Par ailleurs, la tradition est l'identité d'appartenance chez les Malgaches quelques soient leurs régions d'origine. La tradition est le legs encore vivant d'une époque.

Après avoir inauguré la Maison de la communication et de la culture, le président de la République a également étrenné le nouveau lycée "manara-penitra" à Ambohimitsinjo avant d'aller à Scama pour rendre visite aux enfants démunis hébergés par les sœurs catholiques. Toutes ces cérémonies n'ont pas vu la présence du premier magistrat de la ville.