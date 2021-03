Madagascar: Football Pro League - Un choc de titan entre JET et Elgeco

Le week-end sera très chaud dans les différents stades de l'île pour ce qui serait normalement une 9e journée de Pro League.

On citera en premier ce duel au sommet de dimanche au By Pass entre le JET Kintana et le Five FC qui restait sur un échec et qui devait ruminer sa revanche. Un piège pour JET avec l'attaquant de Five, Veve qui va très certainement montrer qu'on a tort de ne pas l'appeler chez les Barea. Mais attention car JET Kintana est en grande forme et a failli corriger Fosa dans son antre à Mahajanga mais qui s'en est sorti sur un penalty. La force du JET réside toutefois dans le talent du néo Barea, Doddy, qui alimente en bon ballon l'autre attaquant Tsito. L'autre match à 14h30 mettra aux prises Elgeco Plus à Tia Kitra.

Si Elgeco Plus a pris du galon depuis l'arrivée de Tipe Randriambololona comme entraîneur, il a intérêt à se méfier de Tia Kitra pour qui chaque rencontre devient une bataille pour la survie. Le match nul qu'il a arraché face au Cosfa montre que ces Tamataviens ont du répondant et qu'ils sont capables de battre n'importe quelle équipe de ce Pro League. L'autre grosse affiche de dimanche aura lieu à Ampasambazaha où le Zanakala attend de pied ferme l'AS Adema. Cette dernière est quelque peu handicapée par l'absence de son gardien Nina.

Pour samedi mais au Stadium d'Elgeco Plus, l'Uscafoot est condamnée à battre le FCA Ilakaka pour espérer sortir la tête de l'eau. Facile à dire qu'à faire car le FCA de Zidane viendra aussi à Tana avec des ambitions. Au même stade mais à 14h30, l' Ajesaia se forgera un bon moral devant le 3FB et devant un public qui n'attendra pas la fin de cette partie par trop inégale.