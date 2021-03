Madagascar: Volley ball - Vingt-cinq techniciens d'Analamanga formés

L'équipe technique de la Fédération malgache de volley ball est en pleine tournée régionale pour la formation des techniciens dans le cadre de la promotion de la discipline à Madagascar. C'était le tour de la ligue régionale d'Analamanga de recevoir sa part.

En effet, 25 techniciens en la matière composés de joueurs, de professeurs d'éducation physique et sportive et d'entraîneurs issus de la région Analamanga étaient à l'écoute du directeur technique national Jean Honoré Razafinjatovo et son équipe depuis le 6 mars sur le thème « la formation technique et arbitrage en volley ball/beach volley ». Les séances se sont déroulées chaque samedi à l'ANS Ampefiloha.

La clôture officielle et la remise de l'attestation aux participants ont eu lieu samedi dernier. « Le niveau technique des participants était très encourageant. D'autant plus qu'ils ont déjà côtoyé la discipline et sont tous des hommes de terrain. Il y avait des jeunes joueurs et des vétérans, mais avec la variété de la formation, tout le monde a pu apprendre la tendance et l'évolution du système international dans le volley ball », a fait savoir le DTN. La formation se poursuit dans la région du Vakinankaratra.