Madagascar: Andry Rajoelina - Inauguration de « Zava-bita » à Antsiranana

A chaque étape de cette journée marathon, le numéro Un d'Iavoloha n'a cessé de réitérer ses Velirano. Il a martelé que toutes les promesses seront réalisées.

» Ce ne sont pas ceux qui élèvent la voix qui sont les plus forts. Ce ne sont pas non plus ceux qui hurlent qui ont raison « . C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina hier lors de la cérémonie d'inauguration du lycée d'enseignement général SCAMA à Antsiranana. En effet, le Chef de l'Etat a profité de son déplacement dans la capitale de la Région Diana pour répondre aux attaques de l'opposition. Il a notamment fait allusion aux députés TIM et aux partisans du Miara-manonja. » Vous avez déjà été au pouvoir. Est-ce que vous avez apporté une seule brique pour la Région Diana ? Pour notre part, nous en avons déjà apporté plusieurs en réalisant de nombreuses infrastructures pour la population du Nord « , a-t-il martelé. Tout en citant les différents travaux qui ont été réalisés à Antsiranana, entre autres, l'hôpital manara-penitra et le stade manarapenitra d'Antsiranana qui seront inaugurés d'ici quelques mois, ainsi que la route de Ramena dont les travaux sont déjà achevés à 60%, selon le numéro Un d'Iavoloha. Andry Rajoelina a aussi rappelé la construction de la route Ambilobe - Vohémar qui, selon ses dires, va être inaugurée cette année, ou encore la route Ambilobe - Diégo dont les travaux vont débuter cette année.

Infrastructure. D'ailleurs, le chef de l'Etat a ouvert la journée par la remise officielle du gallodrome « Mitabe « , nouvellement construit dans le quartier de Morafeno. Il s'agit de la première infrastructure manara-penitra de ce genre, destiné aux passionnés des combats de coqs. L'année dernière, les occupants du lieu ont été menacés d'expulsion. » Personne ne sera ignoré ni mis à l'écart, tout le monde profitera du changement « , a annoncé le chef de l'Etat. Et de faire savoir au passage que tout est priorité pour le régime actuel. Pour sa part, le Gouverneur de la Région Diana, Daodo Arona Marisiky a déclaré que la population de l'Antsiranana est derrière le président Andry Rajoelina et le gouvernement. Après le gallodrome, le couple présidentiel a inauguré la nouvelle Maison de la Culture et de la Communication, baptisée " BANJA". Cette nouvelle infrastructure est équipée d'une salle informatique, une salle de conférence et de formation dotée de connexion internet à haut débit pour les journalistes, ainsi qu'un bureau pour le bureau local de l'Ordre des Journalistes de Madagascar. Cette infrastructure est aussi dotée d'un auditorium d'une capacité de 550 places assises, équipé de matériels de sonorisation de pointe offert par le président Andry Rajoelina, mais aussi d'une salle de projection de cinéma, d'une salle de vernissage et d'exposition d'arts plastiques et d'une bibliothèque.

Education de qualité. Dans le quartier d'Ambohimitsinjo, le chef de l'Etat a inauguré le nouveau Lycée d'Enseignement Général. Il s'agit du deuxième lycée public donr-t la ville d'Antsiranana dispose depuis l'indépendance. L'établissement a ouvert ses portes depuis le début de cette année scolaire 2020 - 2021 et accueille 592 enfants. "Cette infrastructure va combattre l'abandon scolaire et va nous aider à offrir une éducation de qualité pour les enfants de la Région Diana", a déclaré la ministre de l'Education Nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle. Composé de 12 salles de classe, ce nouveau lycée est équipé d'une salle d'études, d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'un laboratoire et d'un mini-terrain de foot. Le couple présidentiel a aussi commencé la distribution de sandales pour les élèves de l'EPP SCAMA à Antsiranana avant de se rendre au Centre Akany Fitiavana, œuvrant dans la formation des handicapés physiques. Deux infrastructures vont y être construites au profit des Sœurs du Cœur immaculé de Marie d'Antsiranana, en l'occurrence, un nouveau bâtiment pour ledit centre et une école composée de trois salles de classe pour l'école primaire catholique Saint Albert à Antanamitarana.