Sénégal: Vent d'apaisement précaire après la série de manifestations - Appels à la libération des détenus pour la consolidation de la paix

Après presqu'une semaine de manifestations violentes au Sénégal, l'heure est à l'apaisement, conformément aux appels du chef de l'Etat, de l'opposition, des chefs religieux et coutumiers et de la société civile. Un calme toujours précaire. Alors que des secouristes font le bilan de leurs interventions, des familles des victimes enterrent leurs morts, des arrestations se poursuivent, au moment où Ousmane Sonko et ses partisans réclament la libération de tous les manifestants, arrêtés dans l'affaire «Sweet Beauty Spa», considérés comme des «otages et prisonniers politiques».

TUÉ JEUDI LORS DES MANIFESTATIONS À YEUMBEUL NORD : Baye Cheikh Diop inhumé hier, mardi

Baye Cheikh Diop, le jeune garçon de 17 ans mortellement atteint par balle à Yeumbeul Nord, une commune du département de Pikine, dans la banlieue dakaroise, repose désormais pour l'éternité au cimetière de Thiaroye Kao. Son inhumation a eu lieu hier, mardi 9 mars 2021, après la levée du corps. Ce jeune apprenti-mécanicien fait partie de la dizaine de victimes enregistrées lors de la série de manifestations ayant éclatées un peu partout au Sénégal, après l'arrestation, le mercredi 3 mars 2021, du député et l'opposant Ousmane Sonko, leader du parti Pastef/Les Patriotes, cité dans une affaire de mœurs. L'adolescent n'ayant pas pris part aux manifestations travaillait dans leur atelier, devant lequel il a été tué, le jour du drame. Le certificat de genre de mort délivré avant-hier lundi, 8 mars, a révélé que le décès du jeune mécanicien en herbe est provoqué par un projectile reçu sur le front. En effet, l'autopsie a montré une plaie traumatique frontale et une fracture du crâne, avec enfoncement interne et externe. L'examen du corps du défunt, tombé jeudi dernier, lors des échauffourées à Yeumbeul Nord, fait également état d'une lésion cérébrale.

BILAN : UNE DIZAINE DE MORTS, 590 BLESSÉS ENREGISTRÉS

En tout, les volontaires de la Croix rouge ont secouru 590 blessés au cours de leurs interventions lors de la série de manifestations. Selon L'AS, dans le cadre des opérations, 316 volontaires étaient déployés sur le terrain, réparties en 36 équipes d'intervention opérationnelles dont des équipes de secouristes à Dakar, à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), à Mbacké et Touba, à Bignona, à Rufisque, à Guédiawaye et à Ziguinchor.

Parmi les 590 blessés, 288 ont été secourus à Dakar, 109 à l'UCAD, 77 à Pikine, 33 à Bignona, 29 à Ziguinchor, 25 à Guédiawaye, 21 à Rufisque, 8 à Mbacké et Touba. Certains de ces blessés souffraient de brûlures, de saignements, de fractures, de traumatisme crânien, d'inconscience ou de pertes de connaissance. Il y avait aussi des cas de blessures légères, ouvertes ou graves, entre autres. Les équipes de la Croix rouge ont également dénombré six (6) pertes en vies humaines dont un corps sans vie intercepté à la Place de l'Indépendance de Dakar, deux (2) à Keur Massar, un (1) à Yeumbeul Nord, un (1) à Colobane et un (1) autre aux Parcelles Assainies.

Et comme s'il se faisait l'échos des exigences du député Ousmane Sonko qui a fait face à la presse avant-hier lundi suite à sa libération et placement sous contrôle judiciaire, dans son message aux populations dans la soirée le même jour, le chef de l'État, Macky Sall, qui dit avoir entendu l'expressions des jeunes manifestants, a promis que les blessés seront pris en charge.

Comparativement aux derniers incidents du genre qui remontent à 2011, il y eu plus de victimes cette année. En atteste, en 2011, lors des violences pré-électorales, la Croix rouge sénégalaise rappelle que 153 blessés avaient été secourus par 700 volontaires en 24 jours d'intervention à Dakar et dans les régions de l'intérieur du pays.