Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "L'Univers pictural de Marcel Gotène ", de Bellarmin Étienne Iloki

Parue le 18 février, à la veille de la date anniversaire de la mort de Marcel Gotène en 2013, une nouvelle œuvre explore son univers pictural.

Préfacé par le ministre de la Culture du Congo-Brazzaville, Dieudonné Moyongo, cette œuvre revisite l'univers de Marcel Gotène dans sa dimension cachée, celle du territoire, de l'espace nécessaire à son équilibre, qui devient culturelle.

"L'Univers pictural de Marcel Gotène", Collection "Beaux arts peinture, dessin" de L'Harmattan Congo Brazzaville, jette une lumière sur la connaissance que nous pouvons avoir d'autrui et sur le danger que nous courons à ignorer cette dimension cachée. Dans ce monde qui nous submerge d'informations, on comprend aisément pourquoi il est possible de se sentir perdre pied à l'intérieur de son propre territoire. Mais il faut constater aussi le sentiment croissant d'une perte de contact globale avec le cosmos. D'où le besoin chez Gotène d'élaborer, à partir de la communication non verbale de l'art, une théorie de la culture originelle (nombreuses illustrations en couleurs).

Bellarmin Étienne Iloki est docteur de l'université Michel de Montaigne -Bordeaux III - France. Maître de conférences CAMES, il est professeur de littérature française et comparée à l'université Marien-Ngouabi, au Congo-Brazzaville. Responsable du Parcours-type Langue et littérature françaises à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, il est par ailleurs directeur général du Livre et de la Lecture publique au ministère de la Culture et des Arts.