Angola: La ministre réaffirme l'innocuité du vaccin AstraZeneca

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a réaffirmé mercredi que le vaccin AstraZeneca est totalement "sûr", soulignant qu'à ce jour les autorités du pays n'ont connaissance d'aucun cas d'effets secondaires parmi les personnes vaccinées.

L'Angola a déjà administré la première dose du vaccin contre le Covid-19 à plus de 11 000 citoyens, y compris des professionnels de la santé et des personnes âgées, une mesure que la ministre a jugée essentielle pour sauver des vies et prévenir de nouveaux cas de contamination.

Dans une première phase, le pays a reçu 624 000 doses de vaccins, dans un univers de deux millions et cent soixante-douze doses, qui devraient être distribuées dans les 18 provinces, d'ici la fin du mois de mai de l'année en cours.

Selon Sílvia Lutucuta, qui s'adressait à la presse, après avoir reçu la première dose du vaccin, avec son personnel, la campagne à Luanda se poursuivra au cours des prochains jours avec le groupe d'enseignants, de soldats, de policiers et d'autres personnes exposées.

Selon le calendrier publié par les autorités sanitaires nationales, après la capitale du pays, les vaccins seront administrés dans les provinces de Benguela et Cabinda.

Quant à sa vaccination, la ministre a dit que c'était une étape nécessaire, puisqu'elle fait partie du groupe de professionnels considérés de «première ligne».

"Nous sommes également des personnes exposées, en raison de notre activité et de notre profession, et nous sommes ici pour être vaccinés et pour remplir un devoir civique important", a-t-elle souligné.

A son tour, le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a déclaré que le ministère de la Santé mène une étude sur avant et après l'administration des première et deuxième doses, pour évaluer dans quelle mesure et quand l'immunité des vaccinés apparaît.

"Nous avons affaire à un processus encore nouveau, qui est totalement différent de la vaccination contre la fièvre jaune, dans lequel il existe déjà une base de connaissances.

Cette vaccination est récente et avec une technologie complètement différente", a-t-il commenté.

Franco Mufinda a ajouté que la période de huit semaines est le temps moyen pour prendre la deuxième dose, mais il a jugé nécessaire d'évaluer si l'immunité dépend ou non de la réalité locale.

Le secrétaire d'État à la Santé publique n'a pas fourni plus de détails sur l'étude annoncée, ni les dates de son achèvement et de la diffusion éventuelle des résultats.

Les données officielles indiquent que l'Angola a un record de 21.114 cas positifs de Covid-19, avec 516 décès, 19.677 guéris et 921 actifs.

Parmi les actifs, trois sont dans un état critique, avec une ventilation mécanique invasive, sept sévères, 32 modérés, 25 avec des symptômes légers et 854 asymptomatiques.

