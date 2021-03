Angola: Football - La CAF annule la CAN U17

Luanda — La commission d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mardi l'annulation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, prévue du 13 au 31 mars, au Maroc.

Cette mesure a été motivée par la décision des autorités marocaines de fermer son espace aérien, jusqu'au 21 mars, en raison du covid-19 et de l'impossibilité du comité d'urgence de la CAF de reporter ou de trouver un autre hôte, justifie l'instance dirigeante du football du continent, dans un communiqué.

La compétition devait réunir les équipes du Maroc (pays hôte), de l'Ouganda, de la Zambie et de la Côte d'Ivoire (Groupe A), du Nigéria, de l'Algérie, de la Tanzanie et du Congo (Groupe B) et du Cameroun, du Sénégal, du Mali et de l'Afrique du Sud (Groupe C).

L'équipe sénégalaise était déjà sur le lieu de la compétition.

Il y a quelques semaines, la FIFA avait annoncé l'annulation du Championnat du Monde U17, pour lequel cette CAN serait qualificative.

Cette mesure a été motivée par la décision des autorités marocaines de fermer son espace aérien, jusqu'au 21 mars, en raison du covid-19 et de l'impossibilité du comité d'urgence de la CAF de reporter ou de trouver un autre hôte, justifie l'instance dirigeante du football du continent, dans un communiqué.

La compétition devait réunir les équipes du Maroc (pays hôte), de l'Ouganda, de la Zambie et de la Côte d'Ivoire (Groupe A), du Nigéria, de l'Algérie, de la Tanzanie et du Congo (Groupe B) et du Cameroun, du Sénégal, du Mali et de l'Afrique du Sud (Groupe C).

L'équipe sénégalaise était déjà sur le lieu de la compétition.

Il y a quelques semaines, la FIFA avait annoncé l'annulation du Championnat du Monde U17, pour lequel cette CAN serait qualificative.