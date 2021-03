Angola: Covid-19 - 5 300 professionnels de santé et personnes âgées vaccinés

Luanda — Cinq mille trois cents (5 300) personnes, dont des professionnels de la santé et des personnes âgées, ont été vaccinées contre LE Covid-19, ce mardi, à Luanda.

Il y a 4 mille 450 professionnels de santé et 850 personnes âgées et personnes souffrant de comorbidités, attendus depuis samedi de la semaine dernière, dans le cadre de la campagne de vaccination massive.

Au cours d'une campagne de quatre jours dans le pays, qui a débuté dans la capitale angolaise, 11 469 personnes ont été vaccinées. L'opération se déroulera à Luanda tout au long de la semaine, au centre de vaccination installé dans le complexe touristique de Paz Flor.

Le poste, qui a la capacité de vacciner 6 000 personnes par jour, travaille avec 48 techniciens et a la capacité de vacciner environ 3 000 personnes par jour.

Selon les autorités sanitaires, après Luanda, seront vaccinés des professionnels des provinces de Benguela et Cabinda. Les trois provinces ont le plus grand nombre de cas actifs de Covid-19.

Objectifs de l'Exécutif

Le processus de vaccination défini par l'Exécutif couvre, dans une première phase, 20 pour cent de la population angolaise, soit au total 6419534 personnes en exposition continue, telles que les professionnels de la santé, les services sociaux et de l'ordre public et sécurité, les personnes à risque et âgées de 40 ans ou plus.

L'Angola a reçu 624 000 doses de vaccin contre le Covid-19, dans le cadre de l'Initiative Covax.

Au total, 52 pour cent de la population devraient être vaccinés, soit un total de 16 823 284 citoyens de plus de 16 ans.

Le pays s'attend à recevoir, d'ici la fin juin, 6,4 millions de doses d'AstraZeneca ou d'autres disponibles pour couvrir les besoins de la première étape du plan de vaccination contre le Covid-19.

Le vaccin Astrazeneca, fabriqué en Inde, est l'un des trois plus utilisés au monde pour prévenir les cas d'infection, avec une efficacité scientifique de près de 90%.

Le gouvernement angolais collabore avec l'initiative Covax, formée par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition d'Innovations dans la préparation pour les épidémies (CEPI), afin de garantir l'accès du pays aux vaccins.

Dans le cadre de la lutte et de la prévention contre le Covid-19, le gouvernement angolais a déboursé trente-deux milliards de kwanzas.

