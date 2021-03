Congo-Kinshasa: Pêche artisanale - Maluku et Kinkole, maillons-clés de la sécurité alimentaire à Kinshasa

L'encadreur technique du Service national de développement de la pêche (Senaped), Kalibu Mino, a échangé avec les pêcheurs de ces deux contrées sur la capacité de ce secteur encore sous-exploité à Kinshasa et même dans le reste du pays de contribuer à l'alimentation des kinois, voire la création d'emplois ainsi que de bénéfices socio- économiques.

Même artisanale à 99 %, l'activité de la pêche occupe une place de choix dans les efforts de diversification de l'économie nationale. Le secteur apparaît d'ailleurs sur la liste des bénéficiaires de l'aide octroyée aux petites et moyennes entreprises par le biais du Fonds de promotion de l'industrie (FPI). Depuis quelques années, il ne se passe pas un seul jour sans que les autorités RD congolaises ou les différentes associations actives dans le secteur mobilisent les hommes et femmes vivant essentiellement de cette activité du reste très lucrative. L'ancien Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, a révélé que plusieurs secteurs, dont l'agriculture, la santé, la recherche scientifique et innovation technologique, ainsi que de la pêche et élevage, ont connu pour l'exercice 2020 un accroissement de crédits par rapport à 2019.

Dans ce contexte, l'on comprend mieux la démarche du Senadep auprès des pêcheurs de Maluku et Kinkole. Pour son encadreur technique, il était important d'assurer une formation à ces femmes qui nourrissent la capitale. La pêche, a-t-il insisté, peut jouer un rôle bien plus important en termes d'emplois et de sécurité alimentaire, sans oublier son impact indiscutable sur la création des bénéfices sociaux et économiques. Il a invité les femmes pêcheurs de la périphérie de la Ville-province à mieux s'organiser pour faire de la pêche une véritable activité génératrice de revenus. Par ailleurs, Kinshasa peut également s'inspirer de l'expérience des Ituriens dans le Lac Albert. En effet, dans cette province de l'est du pays, la pêche joue un rôle important dans la vie socioéconomique des originaires.

Bien exploitée, l'activité de pêche aura des nombreux effets d'entraînement dans le pays : transport, commercialisation, etc. Malheureusement, elle reste encore une activité de survie, avec des petits producteurs et des petits pêcheurs. Il devient ainsi impérieux d'accompagner le pays vers une pêcherie industrielle, avec une diversification du mode de production du poisson de façon industrielle et intensive. Jusque-là, les différents plans de relance n'ont pas permis de réaliser pleinement cet objectif.