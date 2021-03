Angola: Le Premier ministre suscite la polémique en pulvérisant du désinfectant sur les journalistes

Bangkok — Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-ocha, a de nouveau provoqué la polémique en pulvérisant ce qui semblait être un désinfectant à l'alcool sur certains journalistes en raison d'une question qui le dérangeait.

L'étrange réaction du Premier ministre a eu lieu mardi au siège du gouvernement et est devenue virale sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fueraPrayut (#fora Prayut), accumulant à ce jour près de 60000 réactions.

La situation embarrassante s'est produite lorsqu'un journaliste a posé des questions sur le renouvellement qui aurait lieu à trois postes ministériels.

Prayut a d'abord répondu qu'il n'avait toujours pas d'informations et a ensuite laissé échapper que le journaliste n'aurait pas dû poser des questions à ce sujet.

Ensuite, le Premier ministre a aspergé la ligne de front des journalistes de désinfectant, tout en se couvrant la bouche avec un masque à la main, et a quitté la conférence de presse.

Prayut, chef du coup d'État de 2014 à la tête de l'armée et de la junte militaire qui a dirigé la Thaïlande jusqu'en 2019, est connu pour son caractère furieux et brutal et son sens de l'humour douteux.

En 2014, le général à la retraite a touché la tête et l'oreille d'un journaliste, provoquant une gêne dans un pays où la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps et il est impoli de toucher celle d'une autre personne.

La même année, il a jeté une peau de banane sur un caméraman après s'être fâché d'avoir été invité à plusieurs reprises à regarder dans l'objectif.

Malgré son caractère irascible, Prayut a été élu Premier ministre en 2019, après des élections partiellement transparentes, selon les observateurs internationaux, au cours desquelles des millions de Thaïlandais ont voté pour le parti pro-militaire Palang Pracharat, qui dirige la coalition gouvernementale.

Le plus grand défi de Prayut a été les manifestations en faveur de la démocratie qui, principalement pendant la seconde moitié de 2020, ont rassemblé des foules dans les rues pour exiger sa démission et une réforme du système politique et de la monarchie.

De nombreux dirigeants et participants aux manifestations, y compris des mineurs, ont été accusés de divers crimes tels que la sédition, qui entraîne des peines allant jusqu'à sept ans de prison, et des atteintes à la majesté, passibles de trois à 15 ans de prison.

Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté les autorités thaïlandaises à cesser d'accuser les manifestants pacifiques de crimes graves et à respecter le droit d'expression et de manifestation.

