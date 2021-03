Angola: Le PRODESI prévoit 46000 emplois d'ici 2022

Luanda — Sept cent quarante-cinq projets d'investissement ont été approuvés, depuis le début de l'opérationnalisation, en 2019, du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et remplacement des importations (PRODESI), qui vise à créer 46 mille emplois jusqu'à l'année prochaine.

Le projet, qui a déjà atteint près de la moitié de l'objectif fixé pour 2022, prévoit de générer 5233 emplois cette année, selon le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João, qui s'exprimait mardi à Mbanza Kongo, province de Zaire, dans le briefing bimensuel habituel du secteur.

Sans déterminer la valeur des investissements respectifs, le dirigeant a également souligné le soulagement économique, en vigueur depuis 2020, dû à la pandémie du Covid-19, comme l'un des instruments ayant le plus financé les initiatives du PRODESI, en vertu de l'avis n ° 10/20 de la Banque nationale d'Angola (BNA).

Grâce à cet instrument, a-t-il dit, 74 projets ont déjà été approuvés, évalués à environ deux milliards de Kwanzas, depuis le début de l'année.

En ce qui concerne les activités liées à l'amélioration de l'environnement des affaires en Angola, le secrétaire d'État a indiqué que, la semaine dernière, le ministère de l'Économie et de la Planification avait facilité la délivrance de sept certificats de non-débiteurs de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS ), totalisant depuis le début de l'année, 139 de ces documents qui ont été transmis aux promoteurs ayant des difficultés à constituer le dossier d'obtention de crédit.

Toujours dans le cadre du soutien au crédit, il a souligné que la semaine dernière, il n'y avait eu approbation / validation que d'un seul projet, totalisant 84 projets, depuis janvier dernier, dans un univers de 1514 projets prévus jusqu'en 2022.

Le projet approuvé la semaine dernière est destiné à l'industrie manufacturière et sera développé dans la province de Luanda.

L'approbation d'un projet d'investissement spécifique nécessitant un crédit se déroule dans un premier temps en trois phases: «saisie de la documentation au guichet», «examen et caractérisation des projets» et «constitution du dossier de crédit».

Dans cette voie, il a avancé, au cours des cinq derniers jours, 14 nouvelles demandes de crédit ont été enregistrées.

Approuvé par le décret présidentiel n ° 169/18 du 20 juillet, le PRODESI est un programme de l'Exécutif pour accélérer la diversification de la production nationale et générer de la richesse, dans un ensemble de productions à plus grand potentiel de création de valeur d'exportation et de substitution des importations.

