Angola: Des travailleurs maritimes menacent de faire la grève

Luanda — Les travailleurs maritimes, portuaires, ferroviaires et assimilés de Luanda menacent de se mettre en grève, le 15 de ce mois, si les accords conclus avec l'employeur ne sont pas accomplis, dans le cadre de la négociation du cahier de réclamation 2019.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès mercredi, le syndicat de cette classe professionnelle, affecté au ministère des Transports, par l'intermédiaire de l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA), déclare que la grève commencera à 00h00 le 15 mars jusqu'au 23h59 le 29 de ce même mois.

Selon la déclaration de grève du syndicat précité (STTMPFL), ils menacent que la grève pourrait de nouveau être décrétée à 00h00 le 5 avril de l'année en cours, pour une durée indéterminée, s'il n'y a pas de solution conforme aux points contenus dans le cahier de revendication.

Dans la déclaration de grève émise le 3 mars et envoyée à la Direction générale de l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA), les travailleurs invoquent l'absence d'assurance maladie, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que le manque d'équipements de protection individuelle.

Les travailleurs des transports maritimes, portuaires, ferroviaires et assimilés de Luanda affirment également qu'il existe une discrimination dans la rémunération supplémentaire, le non-paiement des primes de risque, d'isolement et des subventions de voyage.

Le document, signé par le secrétaire général du syndicat référé, Bernardo Miranda, fait également référence à l'existence de travailleurs de plus de 10 ans dans la même catégorie et aux admissions et nominations qui dépassent les règles de procédure de l'administration publique.

La déclaration de grève déjà accusée par la Direction de l'Institut maritime et portuaire d'Angola (IMPA) est l'aboutissement de plusieurs tentatives de négociations en 2019, et d'une décision prise à l'issue de l'Assemblée générale des travailleurs du 2 mars dernier, et dans termes de l'article 51 de la Constitution de la République d'Angola.

