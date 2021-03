Congo-Brazzaville: Infrastructures des télécommunications - L'ARPCE bientôt dotée d'un siège à Pointe-Noire

La cérémonie de pose de la première pierre pour la construction du bâtiment de l'antenne départementale de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) a eu lieu, le 9 mars, à Pointe-Noire sous les auspices du ministre des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, qui était accompagné de Louis Marc Sakala, directeur général de l'autorité de régulation.

L'antenne départementale de l'ARPCE à Pointe-Noire sera donc un bâtiment R+6 composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage avec deux blocs, un data center, des locaux pour archives, réserve et colocataires de l'immeuble, le 2e et 3e étages sont destinés à la location, le 4e et 5e étages réservés à l'antenne ARPCE Pointe-Noire, le 6e étage abritera une salle de conférence, un local technique, un salon VIP, une cuisine, un espace de collation et autres.

Pour le directeur général de l'ARPCE, la construction de ce bâtiment relève de la matérialisation de la promesse d'un pays stable, prosper et compétitif que sous-tend « La marche vers le développement », cher au président de la République. «Ce bâtiment que nous voulons intelligent et donc futuriste est un des piliers pour l'atteinte de notre vision qui est de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains leaders des postes et des communications électroniques, conformément à la vision du chef de l'Etat, qui est d'arrimer le Congo à l'économie numérique », a-t-il déclaré.

Au-delà de l'amélioration des conditions de travail des agents, le futur siège départemental de l'ARPCE, dessiné sous une architecture avant-gardiste, devra contribuer non seulement au patrimoine national et à l'embellissement de la ville, mais aussi et surtout à l'intensification d'une économie numérique pour laquelle l'ARPCE joue un rôle essentiel.

S'exprimant à cette occasion, le ministre Léon Juste Ibombo a rappelé que la cérémonie de ce jour vient juste après le récente visite de travail du président de la République à Pointe-Noire. « Ce bâtiment à l'architecture futuriste symbolise à ne un point douter le dynamisme de notre organe de régulation des postes et des communications électroniques. Aussi, au nom du gouvernement, je félicite le conseil de régulation et la direction générale pour cet édifice qui améliorera et renforcera les conditions de travail des agents de notre agence de régulation mais aussi apportera sa plus value dans l'embellissement de la ville économique », a-t-il signifié.