Congo-Brazzaville: Journée de la femme - Béatrice Lomeya formule un plaidoyer pour un leadership égalitaire

Dans l'enceinte de Royal Event au chapiteau à Kinshasa, les femmes de la RDC se sont réunies autour de la première dame Denise Nyakeru, en marge de la journée internationale de droit de la femme célébrée le 8 mars de chaque année.

La ministre d'Etat chargée du Genre, Famille, et Enfant, Béatrice Lomeya Atilite, a, à cette occasion, dans une adresse, félicité la bravoure des femmes RD-congolaises qui, malgré le cadre difficile de la pandémie, n'ont pas dérogé à ce rendez- vous annuel. « Permettez-moi d'ores et déjà de souhaiter bonne fête, en dépit du contexte difficile de la pandémie de covid-19 qui nous amène à des restrictions dans les gestes et le comportement pour préserver notre propre santé et celle de nos proches », s'est-elle exprimée.

La patronne du Genre a brossé aux femmes l'historique de l'institutionnalisation de cette journée qui, d'après son récit, tire son origine de la révolte des femmes ouvrières aux Etats-Unis d'Amérique, victimes de l'exploitation économique. Béatrice Lomeya a, dans son allocution, signifié à ses pairs que le combat de ces Américaines s'est exporté partout dans le monde et est devenu celui de toutes les femmes.

En outre, la Journée internationale des droits de la femme est une occasion donnée à celles-ci d'attirer les regards du monde entier sur toutes les questions inhérentes à la protection de droits de la femme, l'accès égal aux richesses. Par ailleurs, la commémoration de cette journée est devenue un moment crucial de soutien aux droits des femmes.

Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la covid-19

Béatrice Lomeya a formulé un plaidoyer en faveur du leadership féminin qui a brillé par des efforts inlassables pendant cette pandémie ayant ébranlé l'humanité. Et elle a convié les autorités RD congolaises à soutenir la gent féminine pour un monde plus égalitaire. « Ce nouveau paradigme nous invite à porter une attention particulière sur les efforts déployés par les femmes et les jeunes filles du monde entier afin de façonner un futur et une relance plus égalitaire à la suite de la covid-19 », a-t-elle plaidé.

Poursuivant son speech, la ministre d'Etat a souligné le fait que les femmes jouent un rôle de premier plan dans cette lutte contre la covid-19, et ne laissent lieu à aucun doute de leur engagement en tant que génitrices et personnes qui donnent la vie, sages-femmes, personnel soignant dans des hôpitaux. Par ailleurs, Béatrice Lomeya a déploré les violences, dont sont victimes les femmes dans la partie est de la RDC et les inégalités auxquelles ces dernières font face dans les milieux professionnels.

Outre la présence de la première dame du pays, Dénise Nyakeru Tshisekedi, cette cérémonie a connu la présence de la représentante du secrétaire général des Nations unies, des députés et sénateurs, de quelques membres du gouvernement et de bien d'autres personnalités féminines du pays.