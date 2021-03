Congo-Brazzaville: Santé communautaire - Examen du document stratégique national

Les partenaires techniques et financiers se sont réunis, le 9 mars, en atelier pour examiner le document stratégique national en santé communautaire en vue de faire de ce document un guide pour toutes les actions de promotion de la santé à base communautaire au Congo.

Le document a été présenté par le directeur des soins de santé communautaire, le Dr Jean Martin Mabiala. La communication a porté sur le plan stratégique national, la hiérarchisation des niveaux d'offre des soins de base communautaire, les axes stratégiques ainsi que les résultats attendus.

L'objectif d'ici 2025 est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de toute la communauté ; du cadre juridique institutionnel et de gouvernance de santé de base communautaire au Congo et de permettre l'accès universel aux soins de service de base communautaire, a indiqué l'orateur. Cette amélioration ne sera possible qu'avec la participation effective et harmonieux aux efforts socio-sanitaires de développement.

Abordant la question des axes stratégiques, le Dr Jean Martin Mabiala a insisté sur la vulgarisation des textes juridiques de l'approche de santé à base communautaire aux différents niveaux du système de santé, le renforcement du leadership et la coordination ainsi que du pilotage des interventions à base communautaire aux différents niveau du système de santé et bien d'autres.

Selon lui, les résultats attendus sont axés sur le renforcement en matière de suivi et évaluation totale des structures de santé mises en œuvre à base communautaire et l'accès aux soins et services de santé communautaire, etc.

Le chef de section de suivi de l'enfant à l'Unicef, Soliou Badarou, a expliqué, de son côté, que la stratégie nationale en santé communautaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de coopération Congo-Unicef 2020 à 2024 et du plan national de développement sanitaire 2018 à 2022.

Les statistiques liées à la mortalité infantile, poursuit-il, sont encore élevées avec 21, 36, 52 pour 1000 naissances vivantes respectivement comme mortalité néonatale, mortalité infantile et mortalité infanto juvénile. Parmi les facteurs de mortalité infantile figurent les infections liées aux infections respiratoires aigües, au paludisme, à la rougeole, la diarrhée, la malnutrition et le VIH pédiatrique.

« Selon l'enquête par Grappes à Indicateurs multiples (MICS 2014-2015), la malnutrition reste aussi une préoccupation majeure avec 21% des enfants du pays ayant un retard de croissance et 8,2% souffrant d'émaciation dont 2,6% avec une malnutrition aiguë sévère ».

Il a souligné que les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant inadéquat menacent le développement de l'enfant et provoquent la malnutrition. La même enquête a montré que 31,9% des mères ont allaité leur enfant de moins de six mois et 24,1% des enfants de six à vingt-trois mois ont été nourris avec une alimentation suffisamment diversifiée.

A l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Florent Balandamio, a défini les objectifs de l'atelier : mettre à la disposition des acteurs de terrain un document de stratégie de santé communautaire aligné sur les priorités nationales et conformes aux standards internationaux ; cartographier les interventions de santé, la nutrition, le VIH et Wash au niveau communautaire et identifier les Gaps d'intervention, collecter, analyser les données et identifier les goulots d'étranglement qui limitent l'offre et la demande des services de santé communautaire de qualité au niveau du district, départemental et national ainsi que proposer les axes d'interventions prioritaires de santé communautaire dans différents plans et programme de santé et des secteurs connexes.

Le plan stratégique national des interventions à base communautaire, ajoute Florent Balandamio, sera un instrument important qui va définir les actions de santé communautaire. Il viendra en appui aux programmes de santé et aux districts sanitaires dans l'atteinte des objectifs de base à l'endroit des populations vulnérables en particulier les femmes et les enfants.