Congo-Brazzaville: Coopération - Jo Indekeu et Mbosso évoquent la reconstitution des relations belgo-congolaises

Christophe Mbosso N'Kodia a reçu, le 9 mars, au Palais du peuple à Kinshasa Jo Indekeu de la Belgique. Le diplomate Belge était porteur du message de félicitations de la présidente de la Chambre des représentants.

L'ambassadeur du Royaume de la Belgique, Jo Indekeu, et le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso N'Kodia, ont échangé sur les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique. A l'issue de cette rencontre, Jo Indekeu a déclaré : « C'était l'occasion pour moi de féliciter d'abord le président de l'Assemblée nationale, et également de lui présenter la lettre des félicitations de la présidente de la Chambre des représentants de Belgique ».

Et il a ajouté : « Je crois que nous sommes dans une phase de reconstitution de nos relations, car nous avons connu des moments difficiles avant l'arrivée du président Tshisekedi. Depuis son avènement au pouvoir, nous sommes en train de ramener nos relations à un niveau d'antan et même au-delà, et nous sommes là pour accompagner le président dans ses efforts des réformes de l'état ».

Dans le cadre de renforcement de la coopération belgo-congolaise, la présidente de la Chambre des représentants de Belgique s'est, par le biais de Jo Indekeu, renseigné auprès du speaker de l'Assemblée nationale sur le calendrier de la session ordinaire de mars qui débute dans quelques jours.