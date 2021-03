Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Pauline Issongo évoque le volet social du projet « Ensemble, poursuivons la marche »

La porte-parole en charge des questions sociales et culturelles du candidat Denis Sassou N'Guesso, Pauline Issongo, a édifié le 10 mars à Brazzaville la presse sur le volet social du projet «Ensemble, poursuivons la marche».

Selon elle, le président sortant a accordé une priorité à l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base. En témoignent, la stratégie sociale mise en place par ce dernier visant la réduction de la vulnérabilité économique et sociale, le développement inclusif des populations et la consolidation de la cohésion sociale.

Jusqu'à ce jour, a estimé Pauline Issongo, le candidat président a mené à bien la politique sociale, malgré la crise économique et financière, ainsi que la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier.

A titre d'exemple, elle a cité le cas de l'électricité, pilier de la modernisation avec l'implantation du barrage hydroélectrique d'Imboulou, la réhabilitation et la construction des lignes très haute tension, l'érection du barrage hydroélectrique de Liouesso, la mise en service de la ligne électrique Ollombo-Aballa ; Djambala-Lékana et bien d'autres projets.

Dans le domaine de lutte contre la précarité, Pauline Issongo a notifié les projets Lisungi et Téléma destinés aux familles vulnérables.

A cela s'ajoutent le projet « Eau pour tous » et l'amélioration du système d'adduction d'eau potable dans les villes, la gratuité de certains soins de santé, la formation de deux mille médecins congolais à Cuba, l'extension de la couverture sociale à toutes les catégories de la population, l'assainissement et la modernisation des villes, la promotion de l'habitat social en zone urbaine, l'amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, l'emploi et l'égalité des chances des jeunes.

« Dans la pratique, cette vision se traduira par les actions suivantes : encourager les investissements visant à augmenter les capacités de production, et de distribution de l'électricité et d'eau ; donner en concession les infrastructures publiques de production existantes en vue de leur extension et d'une meilleure gestion », a déclaré Pauline Issongo.

En matière de santé, elle a épinglé le projet de construction et d'équipement de douze hôpitaux généraux sur l'ensemble des départements du pays, la rénovation du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville, la poursuite de la politique de formation du personnel soignant, la réhabilitation des hôpitaux généraux et de référence existants, le développement des modes alternatifs et complémentaires de financement du système sanitaire.

En faveur des jeunes, ce programme de gouvernance préconise de lutter contre le décrochage scolaire, d'élargir la pratique des cantines scolaires, de rehausser la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques et éviter les classes aux effectifs pléthoriques, de privilégier la formation professionnelle, de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et de valoriser les métiers.

« On peut conclure qu'avec le nouveau projet de société du candidat Denis Sassou N'Guesso, "Ensemble poursuivons la marche", l'objectif du développement du Congo au plan social sera atteint », a fait savoir Pauline Issongo.