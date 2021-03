Congo-Brazzaville: 08 mars - L'association Entre les trois parmi les cinq s'engage à l'insertion des jeunes

L'association Entre les trois parmi les cinq que préside, Love N'Guesso, a annoncé le 08 mars à Brazzaville, à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme, vouloir œuvrer dans les activités socio-économiques et culturelles pour lutter contre l'oisiveté juvénile.

L'objectif poursuivi est de réinsérer les jeunes dans la vie active en favorisant leurs initiatives entrepreneuriales agricoles. Afin de parvenir à ces objectifs, l'organisation apolitique et à but non lucratif dispose d'un vaste étendu de terre pour mettre en œuvre l'un de ces projets et travailler avec la main d'œuvre jeune.

« Ouvert à tous les jeunes y compris les étrangers, notre association œuvrera pour réparer les injustices sociales, pour le bien-être et la cohabitation intergénérationnelle. Pour nous, les problèmes du complexe de la race entre les continents sont refusés », a indiqué Love N'Guesso.

Emu par les initiatives de cette organisation, Gaspy Jean Bazolo Koutata, attaché socioculturelle à la mairie de Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville, et Maurice N'Guesso, invité d'honneur à cette rencontre juvénile, se sont engagés à : « soutenir l'association en apportant un soutien multisectoriel à leurs actions dont celles liées à l'émancipation de l'orchestre Nouvelle Eclipse ».

Par ailleurs, selon l'association Entre les trois parmi les cinq, la journée du 08 mars ne doit pas être une opportunité du marketing sexiste mais une occasion pour les filles et femmes de réinventer leurs mérite. Un musicien slameur, membre de cette association, a aussi, pour sa part, dénoncé la crise des valeurs morales de la jeunesse et a sollicité du public la promotion des vertus.

En défaveur des filles et des femmes, l'association Entre les trois parmi les cinq a déploré leur faible taux de scolarisation, le faussé observé pour la mise en œuvre de la parité, le poids de la tradition pour certaines questions de la vie sociale et l'égo masculin.

Ainsi donc, la vice-présidente de l'association, Julie de Reine M'Billi, a fait un rappel sur les bases historiques de la Journée international des droits de la femme. Elle a aussi convié les organisations africaines à mettre fin aux combats des filles et des femmes qui sont accentués par les coutumes et dogmes religieux. « Dès maintenant, que les femmes se démarquent dans l'action pour promouvoir le leadership féminin. Nous avons acquis des terres pour promouvoir l'agriculture et œuvrons pour la réinsertion professionnelle des jeunes », a-t-elle déclaré.

Signalons que l'agriculture renforce les organisations ainsi que les collectivités en leur fournissant un moyen de revenus et de subsistance. Elle nourrit les familles grâce à la production de cultures améliorées et protège la terre à travers les pratiques agro-écologiques.