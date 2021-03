Afrique: L'Angola et l'UNESCO évaluent la biennale de Luanda

Luanda — La ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, a évalué, ce mercredi, avec le coordinateur international de la Biennale de Luanda, Enzo Fazzino, les aspects liés à la 2ème édition de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de Paix.

Lors d'une audience, témoignée par l'ambassadeur Sita José et le secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Vieira Lopes, la ministre a souligné la nécessité de compter sur la participation active des pays africains, compte tenu des objectifs de l'événement, qui aura lieu en octobre de l'année en cours.

«Une fois que l'Union africaine a assumé l'importance de la biennale en tant que question de paix et de sécurité au niveau de ce continent, l'événement devrait être placé en tant que priorité sur l'agenda africain», a déclaré Carolina Cerqueira.

Carolina Cerqueira a indiqué que c'était l'occasion pour l'Angola, une fois de plus, de réaffirmer son exemple et son rôle en termes de sauvegarde et d'éducation pour la paix en Afrique, en particulier, et dans le monde en général.

Selon la gouvernante, les bons résultats de la première édition tenue en 2019 ont conduit l'UNESCO à soutenir à nouveau l'Angola pour la réalisation de la deuxième édition.

Carolina Cerqueira a également souligné l'importance d'impliquer les jeunes, les universitaires, les hommes d'affaires, les religieuses et les femmes car, à son avis, ils ont un rôle fondamental dans la progression du continent africain, dans un climat de paix durable et permanente.

Pour la ministre, une plus grande attention doit être portée aux femmes, car elles sont les promotrices, les fondements de la paix, surtout en ce moment en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19.

«Nous devons louer les efforts des femmes pour éliminer les difficultés du point de vue matériel et émotionnel, qui ont provoqué une augmentation de l'instabilité sociale et des carences des personnes les moins protégées. C'est un défi à notre conscience et à notre responsabilité sociale envers les plus démunis », a-t-elle souligné.

De son côté, Enzo Fazzino a exprimé le souhait de voir les pays africains s'impliquer activement dans l'événement.

Il a dit que l'UNESCO développe des actions pour la participation de l'Union africaine au plus haut niveau à l'événement, afin de souligner l'engagement en faveur de la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale.

Organisé conjointement entre le Gouvernement angolais et l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO), l'événement vise à impliquer les pays africains dans un mouvement pour promouvoir une culture de paix.

Avec la Biennale de Luanda, l'Angola souhaite également promouvoir l'harmonie et la fraternité entre les peuples à travers des activités et événements culturels et civiques, avec l'intégration des élites africaines et des représentants de la société civile, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que des intellectuels, des artistes et des sportifs.

En cinq jours d'activités, Luanda se transformera en un espace d'échange et de promotion de la culture africaine, impliquant des individus liés aux arts, à la politique, à la société, entre autres.

La biennale vise également à créer un mouvement africain capable de diffuser l'importance d'une culture de paix, en prenant en compte le développement et l'affirmation des pays africains dans divers domaines, notamment dans la défense des droits de l'homme et des minorités, ainsi que dans la lutte contre la corruption.

Le programme de l'événement comprendra des discussions sur le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption et la protection des femmes contre la violence domestique, la résolution des conflits, ainsi que les défis pour renforcer le dialogue et l'amitié entre les peuples.

La réalisation en Angola prouve la volonté politique du gouvernement d'établir une coopération toujours plus étroite avec l'Unesco en vue de promouvoir une véritable culture de paix en Afrique et représente la reconnaissance de l'exemple de l'Angola dans le renforcement de la paix et de la réconciliation nationale.

