Cote d'Ivoire: Protection sociale - Moins de 2% de femmes bénéficient d'une couverture assurance-vie en Côte d'Ivoire

Le taux de pénétration de l'assurance en Afrique subsaharienne est très faible. En Côte d'Ivoire par exemple, moins de 2% de femmes bénéficient d'une couverture assurance-vie.

Ces informations ont été livrées le 26 janvier, par Tiornan Coulibaly, directeur général de Leadway Vie, une compagnie d'assurance 100% digitale. C'était au cours d'une cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre cette compagnie d'assurance, œuvrant pour la démocratisation de l'assurance-vie et la Société financière internationale (Ifc), membre du groupe de la Banque mondiale.

Selon lui, ce manque de protection sociale rend les femmes plus vulnérables aux chocs de vie, tels que la perte d'emploi, la faillite de leur activité génératrice de revenus, les graves maladies, l'invalidité, la perte du conjoint ou du soutien financier...

A l'en croire, ce partenariat entre les deux structures permettra de renforcer l'accès des femmes à l'assurance. « Ce partenariat nous permettra d'élaborer une approche-programme de l'assurance au service des femmes, de manière à accroître les moyens dont celles-ci disposent pour atténuer les risques qu'elles courent au quotidien et leur permettre, en étant assurées, d'élargir leur accès à des mécanismes de protection sociale. Une assurance adéquate permettrait aux femmes de mieux se protéger et protéger leur famille, leur communauté et la société en général », a-t-il affirmé.

A travers des offres pensées pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, Leadway Vie et Ifc entendent mettre en place un programme d'assurance inclusif qui autonomisera les femmes et aura des répercussions positives sur la manière dont elles vivent et protègent leurs actifs. Ces offres contribueront également à stabiliser le revenu des bénéficiaires et de créer des conditions propices à la réduction de la pauvreté.

La société Ifc était représentée à la cérémonie par Olivier Buyoya, son représentant en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Mali.