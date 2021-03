Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Imbula à Portimonese, Wamangituka pisté en Angleterre et Italie

Après plusieurs mois de galère, sans club, Imbula refait surface au Portugal, où il a trouvé du travail, alors que Wamangituka attire les regards en Premier League et en Angleterre, résultat de ses prestations cinq étoiles en Bundesliga avec Stuttgart en Allemagne.

Le milieu relayeur international congolais, Giannelli Imbula, a finalement signé un nouveau contrat après pratiquement plus d'une année sans réellement prester. Après des essais plutôt réussis à Guingamp son premier club professionnel et à Nantes où cependant il n'avait pas signé, l'ancien joueur de Marseille où il avait été véritablement révélé au public a trouvé un point de chute à Portimonense, club de la ville de Portimao, dans le sud du Portugal, et actuel 11e au classement de la Liga Nos (D1 Portugaise). Imbula avait indiqué qu'il voulait signer dans un club qui lui correspond et où il sera à son aise.

Le joueur passé par Porto au Portugal (où il était arrivé en 2016 en provenance de Marseille pour 20 millions d'euros), Stoke City en Angleterre, Toulouse en France, Rayo Vallecano en Espagne, Lecce en Italie et Sochi en Russie, va jouer dans le neuvième club de sa carrière professionnelle. Selon des sources, le joueur a officialisé son nouveau bail qui court jusqu'en 2022. Imbula ne pourra cependant débuté qu'en août prochain, l'ouverture de la saison 2021-2022.

Un autre Congolais éclabousse de son talent la Bundesliga, au point d'attirer l'attention des cadors allemands et même en dehors de la terre germanique. Silas Wamangituka, déjà treize buts et trois passes décisives en vingt-quatre apparitions cette saison avec le Vfb Stuttgart, le jeune attaquant congolais de 21 ans ancien du Paris FC en Ligue 2 française suscite de l'intérêt en Premier League anglaise. Fulham et Everton lorgnent dans la direction de la pépite congolaise.

Auteur de vingt et un buts et onze passes décisives lors de sa première saison à Stuttgart alors en D2 allemande, Silas Wamangituka est pareillement sur les tablettes du Milan AC. Son profil serait idéal pour remplacer Zlatan Ibrahimovic qui va progressivement vers sa retraite. Et c'est la légende et actuel directeur sportif des Rossoneri, Paolo Maldini, en personne, qui s'intéresse au jeune Congolais afin de le signer dès l'été prochain, affirme le média italien Calciomercato. Selon Transfertmarket, la valeur marchande de cet attaquant lié à Stuttgart jusqu'en 2024 est de 25 millions d'euros.

Signalons aussi la signature du premier contrat pro du jeune défenseur Lucas Kalala au Standard de Liège. Le jeune binational (Né en Belgique des parents d'origine congolaise) est arrivé à l'Académie Robert Louis-Dreyfus en 2011 à 9 ans. « Notre jeune défenseur de 19 ans a choisi de poursuivre sa route avec le Standard de Liège où il écrit donc un nouveau chapitre d'une belle histoire commencée en 2011. Nous le félicitons pour ce choix du cœur », indique le communiqué des Rouches sur la signature de Lucas Kalala qui a évolué avec les U21 du Standard.

Il intègre le groupe des jeunes joueurs promus dans l'effectif pro des Rouches, à l'instar d'un autre binational, Michel-Ange Balikwisha. Et il va batailler dur, faire face à la concurrence, pour gagner une place dans le noyau A de Standard dont les ambitions cette saison et de disputer le play-off et arracher une place européenne.