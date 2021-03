Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Bintou Keita réitère l'engagement de la MONUSCO pour la paix

L'objectif de sa mission est de réaffirmer la volonté politique de la mission onusienne de renforcer le partenariat avec le gouvernement congolais.

En tournée dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC) depuis le mardi 9 mars, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies, Bintou Keita, a réitéré l'engagement de la Monusco pour la paix et la stabilisation de la partie orientale du pays. Elle l'a fait savoir à la presse locale, au terme de son entretien avec le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita.

Bintou Keita a souligné que la paix et la stabilisation de l'est de la RDC restent une priorité fondamentale pour la Monusco. Elle a précisé que l'objectif de sa mission dans l'est de la RDC est principalement de s'enquérir de la situation sur le terrain et de réaffirmer la volonté politique de la Monusco de renforcer le partenariat avec le gouvernement congolais particulièrement dans un des aspects prioritaires de la stabilisation et la lutte contre l'insécurité qui est le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire.

Pour sa part, le gouverneur du Nord-Kivu s'est réjoui de la visite de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies et de la teneur des sujets abordés. « Nous avons émis quelques idées et nous pensons que le renforcement de notre système de la police et de l'armée est une meilleure réponse à cette transition », a-t-il déclaré.

En outre, Bintou Keita a échangé notamment avec le Représentant spécial adjoint par intérim en charge de la Protection et des opérations et le commandant de la Force sur les différentes initiatives de la Monusco dans l'est du pays en rapport avec la protection des populations civiles et la stabilisation du pays. Les prochaines étapes de la visite de la cheffe de la Monusco dans l'est de la RDC seront respectivement Bukavu, Bunia et Beni.