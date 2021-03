Burkina Faso: Le commandant des Opérations Spéciales des États-Unis pour l'Afrique à Ouagadougou

Le commandant des Opérations Spéciales des États-Unis pour l'Afrique, le général Dagvin Anderson en visite à Ouagadougou pour rencontrer la hiérarchie militaire burkinabè

OUAGADOUGOU, 10 mars 2021 - "Les États-Unis restent déterminés à soutenir nos partenaires burkinabè dans le développement de leurs forces armées et à contrer la menace partagée de l'extrémisme violent", a déclaré Aaron Codispoti, Chargé d'Affaires a.i., dans son message d'accueil au commandant des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique (SOCAF), le général de division Dagvin Anderson.

Cette visite est la troisième au Burkina Faso pour le commandant de la SOCAF et comprendra des réunions avec le Chef d'état-major des forces armées du Burkina Faso, le général de brigade Moise Miningou, et d'autres hauts responsables militaires. "Nous avons assuré des formations et fourni de l'équipement aux forces armées du Burkina Faso pour aider à lutter contre l'extrémisme violent dans la région des trois frontières", a déclaré le général de division Anderson. Il a reconnu les sacrifices des forces armées burkinabé et a souligné l'importance des relations civilo-militaires entre les soldats et le peuple burkinabè tout en rappelant "l'attachement des États-Unis au partenariat avec le gouvernement et le peuple burkinabè".

Le général Anderson a également réitéré le soutien des États-Unis aux contributions du Burkina Faso à la force du G5-Sahel. "Nous sommes encouragés par l'engagement du Burkina Faso au sein de la Force conjointe du G5 Sahel et convenons que la sécurité au Sahel est un problème régional qui nécessite des solutions regionales", a déclaré le commandant de la SOCAF. "Les Etats-Unis soutiennent fermement le G5 Sahel en tant qu'instrument pour promouvoir une plus grande coopération pour répondre aux menaces sécuritaires dans la région."

Fait à Ouagadougou, Le 10 mars 2021

Ambassade des Etats-Unis d'Amérique