Congo-Kinshasa: Justice - Kalev Mutond récuse le magistrat instructeur de son dossier

L'ex-patron des services de sécurité congolais, qui lui reproche l'« impartialité » sur l'affaire d'« arrestation arbitraire, tortures physiques et morales, traitements inhumains et dégradants et tentative d'assassinat », sollicite son remplacement.

L'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignements (ANR), Kalev Mutond, n'avait pas répondu au deuxième mandat de comparution lui adressé pour mardi dernier par le Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe. Selon le média en ligne 7sur7.cd, en effet, dans sa lettre datée du 6 mars 2021 adressée au Procureur près cette juridiction, Kalev Mutond aurait sollicité le remplacement du magistrat chargé de l'instruction de ses dossiers. « Il accuse le magistrat Robert Kumbu Phanzu de partialité et rappelle que ce dernier a, par le passé, en qualité du conseiller politique du directeur général de la Direction générale de migration (DGM) et agent de ce service public, pris part active au travail de la commission des officiers de police judiciaire des services d'ordre, de sécurité et de défense de la République démocratique du Congo chargée d'examiner les mêmes faits pour lesquels il est poursuivi », note cette source.

S'appuyant sur toutes ces raisons et « dans l'intérêt d'une justice impartiale », Kalev Mutond, qui a également fait remarquer que ledit magistrat instructeur a complément fait fi de l'avis négatif de l'actuel administrateur de l'ANR, s'opposant à ces poursuites pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions publiques, exhorte le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, « de bien vouloir décharger le magistrat Robert Kumbu Phanzu de l'instruction de tous les dossiers » le concernant. L'ex-patron de l'ANR. Le fait que, malgré l'avis négatif de l'administrateur général de l'ANR contenu dans sa lettre du 23 février, a soutenu Kalev Mutond, le même magistrat instructeur tient coûte que coûte à engager des poursuites contre ma personne démontre suffisamment l'acharnement, l'inimitié ou, à tout le moins, une manœuvre de règlement des comptes personnels.

Il est rappelé que l'ex-patron des services de renseignements congolais, poursuivi pour arrestation arbitraire, tortures physiques et morales, traitements inhumains et dégradants et tentative d'assassinat, sollicite le remplacement du magistrat instructeur de son dossier après deux mandats de comparution lui adressés par le Parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa/ Gombe auxquels il n'a pas répondu. Dans le dernier mandat de comparution selon lequel Kalev Mutond devrait se présenter le 9 mars, le magistrat instructeur l'avait menacé de lui adresser un mandat d'amener en cas d'une énième absence.