Congo-Brazzaville: Théâtre - "Pinocchio" attendu sur les planches à Brazzaville

La célèbre bande dessinée adaptée au cinéma par Walt Disney sera jouée sur les tréteaux de la salle Savorgnan-de-Brazza par le théâtre à la carte de Pointe-Noire, les 26 et 27 mars.

Dans une adaptation de Joël Pommerat et une mise en scène d'Alexandra Guenin, le spectacle de théâtre "Pinocchio" sera à l'affiche à l'occasion de la célébration de la journée internationale du théâtre.

L'intrigue : un vieil homme seul, un jour, crée une marionnette à partir d'un arbre foudroyé dans sa parcelle. Par miracle ou par magie, le pantin s'anime et découvre les sentiments, les sensations, les tristesses et les bonheurs de la vie. De mauvaises rencontres l'emmènent sur la voie du mensonge, de l'ingratitude et de la solitude. Une fée lui offre la chance de devenir un enfant de chair et de sang en échange d'une remise en question de son comportement et de ses principes. Y parviendra-t-il ?

Cette réprésentation théâtrale ébouriffante, loufoque et burlesque est offerte par les comédiens Hardy Moungondo, Pierre Claver Mabiala, Pavely Lech Manga, Mouz Ferregane, Harvin Isma Bihani Yengo, Andrane Mbemba et Alex Guenin avec à la régie d'Orlande Zola et Tony Mbal.

Signalons que Les Aventures de Pinocchio est un roman pour enfants écrit en 1881 par le journaliste et écrivain italien, originaire de Toscane, Carlo Lorenzini, plus connu sous son nom de plume : Carlo Collodi. Il met en scène le personnage de Pinocchio, pantin de bois dont le nez s'allonge à chacun de ses mensonges. À partir du 10 avril, ce spectacle sera diffusé sur les chaînes locales de télévision et de radio en épisodes de quinze minutes.