Congo-Brazzaville: La culture dans le projet de société de Denis Sassou N'Guesso, « Ensemble, poursuivons la marche »

Le projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » du candidat Denis Sassou N'Guesso accorde une place de choix à la culture.

C'est au septième axe de son projet, intitulé « La redynamisation de la vie culturelle nationale », que le candidat du PCT a esquissé les grands traits de la politique culturelle qu'il compte mener, s'il est élu, dans les cinq prochaines années.

Dans cet axe, Denis Sassou N'Guesso fait la part belle au travail artistique et au patrimoine culturel, à travers l'édification d'infrastructures nouvelles. Il s'agit de la construction d'un musée national et de musées départementaux, suivant les exigences du marché de l'art contemporain et dotés de grandes capacités d'accueil. De la construction, dans chaque district et chaque arrondissement, d'une maison de la culture, avec des salles dédiées à la lecture, aux expositions, aux animations culturelles et aux spectacles.

Denis Sassou N'Guesso envisage aussi la construction de bibliothèques départementales, l'aménagement ou le réaménagement des sites relatifs à l'histoire de la République du Congo, au nombre desquels la cité de la mémoire au lieu d'embarquement des esclaves à Loango. Pour ce faire, il privilégie le partenariat public-privé et, le cas échéant, l'implication des organisations internationales et des mécènes.

Ledit axe prévoit également la formation. Entendus ici, le recrutement de formateurs aux métiers de la culture, tant au niveau national qu'international ainsi que le recours aux coopérations bilatérale et multilatérale pour la formation des formateurs et des apprenants des métiers de la culture.

Sur le plan de l'éducation, proprement dit, Denis Sassou N'Guesso préconise l'intégration de disciplines artistiques dans les programmes d'enseignements primaire et secondaire, ainsi que le développement de filières de formation aux métiers de la culture à l'université et dans le cadre de la formation professionnelle.

Quant à la promotion et l'accompagnement de la production culturelle, Denis Sassou N'Guesso propose la mise en place d'un programme d'identification, de documentation, de collecte, de restauration, de protection et de conservation du patrimoine culturel national. Il envisage, par ailleurs, l'organisation de concours aux niveaux national et départemental, devant permettre de stimuler la création artistique et identifier des talents, ainsi que l'organisation périodique d'événements culturels (festivals, salons, expositions, etc.). Toutefois, cet accompagnement ne se fera pas sans les moyens financiers adéquats. À cet effet, le projet prévoit la subvention des structures culturelles d'utilité publique et une aide au développement de l'économie de la culture.

Le dernier point est consacré au corpus juridique, qui encadre la vie culturelle au Congo. Se référant aux lois de 1982 et de 2010 relatives aux droits d'auteur et droits voisins, à l'orientation de la politique culturelle et à la protection du patrimoine national culturel en République du Congo, Denis Sassou N'Guesso a rappelé la nécessité d'adapter ces textes aux réalités actuelles du monde culturel. Cela passe par la création d'un cadre juridique propice à l'exercice des métiers de la culture et la transcription, le cas échéant, de dispositions internationales en droit national.

Il faut reconnaître au candidat Denis Sassou N'Guesso la spécificité de compter avec la culture, pour la politique de relance qu'il propose.