Cote d'Ivoire: Peinture - G. NEA expérimente l'expressionnisme africain

L'artiste sculpteur Mamadou Ballo a initié le 5 mars, à Bonoua, une résidence qui a réuni, pendant trois jours, G. Nea, Ozoua Harmonie et Loriko Taki, trois artistes peintres de styles, de générations et de genres différents.

Pendant trois jours, ces artistes se sont retrouvés pour un partage d'expériences très enrichissant qui, au dire du peintre Gbédé N'Guessan Émile Auguste, alias G. Nea, est « une opportunité pour affûter son art et susciter la création. Parce qu'en résidence, le matériel est sur place, l'artiste ne vient qu'avec ses pinceaux pour créer des œuvres personnelles, avant de se retrouver avec les autres peintres pour travailler sur une toile commune ».

Pour cette session, G. Nea, au contact d'Ozoua Harmonie, spécialiste du pointisme inspiré des perles et Loriko Taki qui donne dans le naïf, a travaillé sur un support inhabituel. Licier (tapisserie) et sculpteur de formation, Gbédé utilise les fils de chêne et la liasse comme support de travail. Auxquels il associe des coupures de journaux en style collage et de l'acrylique pour donner vie à ses œuvres qui s'inscrivent dans le street art.

« Je fais du street art, mais, pendant ces trois jours, j'ai expérimenté l'expressionnisme africain. Cette résidence m'a permis de me découvrir sous une autre facette. Les échanges avec les autres m'ont ouvert l'esprit. Avant, j'utilisais le papier journal pour le collage, mais là, je l'utilise en tant que support de travail. C'est une grande avancée pour moi, un gros plus à ma technique et à mon art », a confié Gbédé N'Guessan Émile Auguste qui affiche 15 années professionnelles de pratique picturale.