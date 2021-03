Cote d'Ivoire: Industrie de service - Après Abidjan, Kadidja Barry lance une conciergerie de luxe à Brazzaville

Après Abidjan en 2019, l'ivoirienne Kadidja Barry vient d'ouvrir à Brazzaville la capitale congolaise. « J'avais un projet d'ouvrir une conciergerie à Kigali et à Brazzaville mais pas dans les deux capitales en même temps », a-t-elle confié, de passage à Abidjan.

Les difficultés liées à la Covid-19 ont poussé Mme Barry à se limiter à Brazzaville dans l'espoir de s'étendre plus tard à Kigali. « La situation était difficile et je me suis dit autant ouvrir à Brazzaville que je maitrise », raconte l'entrepreneure. Selon elle, il y a des opportunités en matière de conciergerie à Brazzaville qu'elle compte saisir.

Poursuivant, elle a salué les autorités congolaises pour l'octroi de l'autorisation de pouvoir opérer comme conciergerie. Toute chose qui vise, à l'en croire, à répondre aux aspirations des personnes qui souhaitent voir leur désir pleinement exaucé sans qu'elles n'aient à se déplacer.

A Brazzaville, la jeune entreprise congolaise propose des services de conciergerie, d'évènementiel, de voyages et de tourisme. « La conciergerie c'est de réaliser un certain nombre de services et de tâches au quotidien pour le compte de ses clients », explique Kadidja Barry.

A travers la conciergerie, elle entend donc simplifier la vie des clients. Il s'agit de leur permettre de gagner du temps et « d'obtenir pour ces clients, ce qu'ils désirent le plus rapidement possible, aux meilleures conditions, en toute confiance et avec une attention particulière », soutient-elle.

A noter que pour assurer tous ses services au Congo Brazzaville, Mme Barry a noué des partenariats avec certains services et prestataires professionnels.