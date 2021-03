Togo: Un signe tangible de solidarité internationale

Dans un communiqué publié mercredi, les ambassadeurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la France et des Etats-Unis, principaux bailleurs de l'initiative Covax, ont souhaité un bon déroulement de la campagne de vaccination qui débute demain.

Le Togo a reçu 156.000 doses sur un total de 540.000 prévues dans le cadre de Covax.

L'effort conjoint de l'UE et ses Etats membres, ainsi que les Etats-Unis représente 74% du financement de Covax. Avec sa contribution de 2,2 milliards d'euros, la « Team Europe », composée de l'Union européenne, de ses Etats membres et de la Banque européenne d'investissement (BEI), est le plus important contributeur au mécanisme Covax (38%).

L'implication de l'Union européenne dans ce dispositif part du principe qu"une reprise mondiale ne sera possible que si des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles pour tous ceux qui en ont besoin'.

Fort de leur leadership et engagement mondial dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les Etats-Unis ont promis une contribution de 4 milliards de dollars à Gavi, l'Alliance pour les vaccins, pour répondre à la pandémie par l'achat et la livraison de vaccins via l'initiative Covax.

Les Etats-Unis se sont engagés à verser une contribution initiale de 2 milliards de dollars à Gavi afin de soutenir l'accès à des vaccins sûrs et efficaces pour 92 économies à revenu faible ou moyen.

Les 2 milliards restants seront fournis tout au long de 2021 et 2022, dont les premiers 500 millions seront mis à disposition lorsque les promesses des donateurs existants seront tenues et que les premières doses seront livrées aux pays de l'AMC.

Cette contribution au soutien de Covax s'appuie sur les investissements américains dans le domaine de la santé mondiale déjà annoncés, notamment un engagement de 1,16 milliard de dollars en faveur de Gavi. Cette contribution soutiendra l'achat et la livraison des vaccins COVID-19 pour les populations les plus vulnérables et à risque du monde, y compris les travailleurs de la santé. Ce soutien est essentiel pour contrôler la pandémie et l'émergence de nouveaux variants.

L'UE et les Etats-Unis témoignent ainsi de leur solidarité avec l'Afrique en matière d'accès universel aux vaccins.

Cette première livraison au Togo dans le cadre du dispositif Covax prouve aussi le succès du multilatéralisme en matière de coopération internationale, en agrégeant une multitude d'autres partenaires, souligne le communiqué.