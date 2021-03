Congo-Brazzaville: CAN 2021 - Des retours, des nouveaux et des questions dans la première pré-liste de Barthélémy Ngatsono

La Fécofoot a publié ce mercredi une pré-liste de 31 joueurs issus de la diaspora en Afrique et en Europe, sur laquelle figurent d es nouveaux, plusieurs revenants et pas mal d'incertitudes.

Rappelons que les Diables rouges, deuxièmes du groupe I, doivent recevoir le leader sénégalais, le 26 mars à Brazzaville, avant de voyager en Guinée-Bissau, 3e du groupe avec 1 point de moins à l'instant présent, le 30 mars dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2022

Un point suffirait au Congo pour, cinquante ans après le titre de Yaoundé 72, retourner chez les voisins camerounais. Un point, c'est à la fois peu et beaucoup, surtout pour une équipe qui a changé de sélectionneur deux semaines avant ces échéances capitales.

Adjoint de Valdo, Barthélémy Ngatsono assure l'intérim à la tête de la sélection nationale et a concocté une liste rendue publique ce mercredi. Revue d'effectif.

Ndinga-Tchilimbou, le retour des champions d'Afrique 2007 ?

Plusieurs retours, encore théoriques dans l'attente de la liste définitive, sont à noter : d'abord celui de Delvin Ndinga, retiré des Diables rouges depuis avril 2019 et de nouveau compétitif depuis sa signature en première division grecque en février.

Également sacré en 2007, Harris Tchilimbou, un autre chouchou du public ponténégrin, pourrait retrouver les Diables rouges, 8 ans après le match Gabon-Congo, qu'il avait débuté sous les ordres de Kamel Djabbour.

Juvhel Tsoumou, deux buts en deux matches en Roumanie, et Kévin Koubemba, 5 buts en 16 matches avec Sabah cette saison, sont aussi pré-convoqués. Les "Anglais" Christopher Missilou, qui avait plusieurs fois côtoyé le groupe en 2012 sans jamais être sélectionné et Dylan Bahamboula, après 24 mois de disette internationale, ont également leurs noms couchés sur la liste.

Dylan Saint-Louis, dont la dernière apparition est le nul face à la RDC, mettrait fin à une absence de plus de deux ans. Comme l'attaquant vedette des Diables rouges, Thievy Bifouma, dont la situation sportive prête à discussion depuis de longs mois.

Des nouveaux venus... attendus parfois depuis longtemps

Cette liste fait miroiter plusieurs nouveautés : le milieu relayeur havrais Nolan Mbemba, les latéraux gauches Raddy Ovouka et Morgan Poaty, le jeune gardien de la réserve de Reims, Trey Vimalin, Robin Itoua, attaquant amateur du KSK Ronse, l'ailier droit de l'ASNL Bassouamina, le robuste Scott Bitsindou de Lierse et « l'Arlésienne » Brice Samba.

En dehors de Mbemba, qui a donné son accord, et Ovouka, qui brille au Ghana, et Poaty, de retour au premier plan à Guingamp après une année de mise au ban, les incertitudes demeurent : Brice Samba et Scott Bitsindou vont-ils accepter une sélection qu'ils refusent depuis des années ?

Quel est l'état de forme de Vimalin et de Bassouamina, qui comptent respectivement 4 et 1 matches officiels cette saison, avec l'interruption du championnat de National 2 et la mise au placard du Nancéien ?

Le bon moment pour intégrer et tester des jeunes éléments ?

Que dire du cas de Robin Itoua, attaquant du club amateur de Ronse, en 4e division belge ? Sans nier son potentiel talent, est-ce à l'occasion d'une cruciale double confrontation qu'il doit être supervisé ? Alors même que son championnat est arrêté depuis le 10 octobre et qu'il n'a joué que 3 rencontres cette saison, sans trouver le chemin du but...

A l'inverse, trois absences pourraient alimenter les discussions : Prestige Mboungou, prolifique passeur en Serbie, le latéral droit Romaric Etou, dans une liste qui penche à gauche avec Poaty, Mazikou, Ovouka, en attendant la liste des locaux et le milieu Antoine Makoumbou.

L'ancien Monégasque, qui s'épanouit en Slovénie, avait déclaré sa flamme au Congo récemment. Et serait très déçu de ne pas être appelé après avoir reçu des assurances de la part d'un pseudo-émissaire des instances fédérales.

Pour être complet, rappelons que Merveil Ndockyt est convalescent.

Quid des internationaux "locaux"?

La liste définitive, qui sera connue ultérieurement, comportera logiquement des éléments issus du championnat national. Sans être dans les petits papiers du staff technique, on peut estimer que Ndzila, Binguila, Mouandza Mapata et Ossete devraient être proches du groupe des 23.

Il n'est donc pas aisé de deviner à quoi pourrait ressembler le choix final. Car choisir, c'est renoncer...