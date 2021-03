Madagascar: Basketball / Tojo RASAMOELINA - Capitaliser les acquis pour avancer

L'actuel coach national a débuté la pratique du basketball en milieu scolaire pour devenir plus tard entraîneur national et directeur technique national.

Il a bâti les murs pas à pas. L'entraîneur principal de l'équipe masculine aux qualifications à l'Afrobasket 2021, Tojo Hery Rasamoelina, a commencé petit et à force d'expériences est devenu «Grand». Il a occupé le poste de directeur technique national de 2013 à 2017 et président du comité des entraîneurs de basket-ball de Madagascar en 2012.

Tojo a été nommé en 2020 et 2021 head coach de la sélection masculine en vue de l'Afrobasket, lors des préqualifications au Zimbabwe, à la deuxième fenêtre au Rwanda et la troisième fenêtre au début mars en Tunisie. « À notre niveau actuel, nous n'avons plus le droit à la pause. Nos éléments ont une moyenne d'âge de 27 ans et pourront encore disputer au moins quatre compétitions continentales dont l'Afrobasket et l'AfroCAN, réservés aux joueurs locaux... La rupture de notre participation sera une erreur fondamentale car il faut capitaliser les acquis», souligne Tojo Hery Rasamoelina.

«Madagascar a été tiré au sort dans un groupe des grands pays africains tous dans le top 10 continental, en l'occurrence la Tunisie championne en titre, la RD Congo cinquième et Centrafrique septième alors que nous avons disputé pour la dernière fois la coupe d'Afrique en 2011», récapitule le technicien.

Parcours

«J'ai constaté qu'on manque de poste 5 et on n'a pas l'habitude de faire des rotations rapides. Les remplaçants n'ont pas la performance et le même rythme que les sortants », explique-t-il. Ainsi, la sélection a besoin de joueurs consistants pour éviter le relâchement à chaque remplacement.

Comme cursus, Tojo a commencé la pratique du basketball en sport scolaire au lycée JJ Rabearivelo. Il jouait plus tard à l'AST Ste Famille (1992-93), un des clubs phares du pays à l'époque. Il évoluait par la suite sous le maillot du Mistery en tant que capitaine (1995-2002) puis au BBCM catégorie N1A jusqu' à 2005 avec lequel il avait joué trois finales.

Ses débuts en tant que coach étaient marqués par trois titres successifs avec l'équipe de l'ENS (1995-99) aux championnats universitaires. Les succès s'enchaînent, sa formation, l'équipe de la faculté des Lettres avait ravi l'Inter Fac (2000-01) et l'équipe de l'université qu'il avait encadrée avait remporté le tournoi triangulaire inter-universitaire, civil et militaire (2007-08).

Outre ses responsabilités au sein de la fédération, Tojo est enseignant à l'école normale supérieure depuis 2017. Il est depuis 2017 titulaire du Master II et actuellement doctorant en sciences de l'éducation. Il a obtenu son diplôme d'entraîneur international de basketball niveau 3 en 2013 et le Certificat d'aptitude pédagogique d'éducation nationale filière éducation physique et sportive en 1999.

Il suivait en 2012 une formation des formateurs en exécutive management et en gestion de projet à l'ISCAE. En tant que coach national, ses protégés ont pu récupérer la médaille d'or des Jeux des Iles en 2019 après le dernier sacre en 1993. Avec la sélection féminine, il a raté l'or face aux Réunionnaises en 2015.

Depuis 2010, il avait coaché plusieurs clubs comme JCBA, JCSA, Fandrefiala (champion national, coupe du président, CCCOI) et ASCB, tous des habitués aux titres.