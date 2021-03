Madagascar: Maxiscooter - Yamaha T-Max, vingt ans de succès

Revivez l'histoire du roi des maxiscooters à travers les évolutions les plus marquantes qui ont fait son succès, depuis son lancement en 2001 jusqu'à la nouvelle version 560.

2001. Le projet initial était dénommé « O8L », avec une équipe française à la charge. L'objectif était de fixer un bicylindre en ligne sur un cadre, afin de mieux répartir les masses et d'atteindre le niveau de rigidité d'une moto. Jusque là, tous les scooters étaient basés sur un système de moteur souple et solidaire d'un mono bras oscillant. L'élaboration de la mécanique est confiée aux ingénieurs japonais de Yamaha, tandis que la société hollandaise GK Design s'occupe de l'esthétique. Le résultat est révolutionnaire. Un maxiscooter de 500 cm3 développant 40 CV, une vitesse de pointe de 170 km/h, une stabilité impressionnante en courbe et un confort inégalé. Ainsi est né le premier maxiscooter sportif de l'histoire.

2004. Le T-Max bénéficie d'une première évolution trois ans après sa sortie. Exit les carburateurs et place à l'injection électronique. La puissance grimpe ainsi à 44 CV. La partie-cycle se bonifie également. Les roues deviennent plus larges et l'arrière monte à 15 pouces (ndlr : valeur conservée jusqu'à aujourd'hui). Tandis qu'un deuxième disque est installé à l'avant, afin d'améliorer le freinage et la sécurité. Autre innovation, l'arrivée d'un compte-tour sur le tableau de bord. L'ABS fera son apparition sur cette même base en 2005. Yamaha lance aussi à cette occasion la série Black Max, très apprécié pour son coloris noir mat

2008. Un premier lifting débouche sur de plus jolies courbes. La boucle arrière pointue est tout simplement magnifique. Le design change, mais la tenue de route impeccable est toujours au rendez-vous. Et ce, grâce à un nouveau cadre en aluminium, plus rigide et plus léger. La fourche passe à une dimension de 43 mm. Et le maxiscooter dispose désormais d'étriers monoblocs comme les motos sportives. D'autres améliorations apparaissent ailleurs, comme la capacité du réservoir ou l'arrivée d'un nouveau tableau de bord. Tout ceci pour dire que le T-Max a nettement progressé. Deux ans plus tard, Yamaha a sorti une autre série dénommée White Max.

2012. La firme japonaise lance un tout nouveau moteur de 530 cm3. Plus pétillant et plus puissant, il délivre 46,5 CV à 6750 tr/min. À l'intérieur, tout est neuf : pistons en aluminium forgé, chambre de combustion redessinée, variateur innovant, etc... La transmission finale subit une petite révolution. Adieu le carter étanche et la double chaîne. Le T-Max tourne désormais avec une courroie. Le style extérieur change aussi radicalement. Les courbes laissent place à des lignes plus agressives. Le maxiscooter emprunte les signatures lumineuses à LED de la R1 (ndlr : sportive de référence chez Yamaha). Encore une fois Yamaha produit une série spéciale à cette occasion, en l'occurrence le Bronze Max caractérisé par une peinture satinée.

2015. Avancée technologique oblige, le maxiscooter reçoit un système de démarrage sans clé « Smart Key ». Cette nouvelle version s'illustre par une nouvelle face-avant et une fourche inversée de 41 mm, ainsi que des étriers à montage radial plus mordants. Le bicylindre de 530 cm3 n'a pas pris une seule ride. Tandis que la tenue de route reste au top. Le T-Max est plus agressif que jamais. Deux ans plus tard, la saga connaît un léger accroc. En effet, les nouvelles versions SX et DX ne font pas l'unanimité avec un design assagi.

2020. Pour faire face à la concurrence du Kymco AK-550 et du BMW C-650, le T-Max monte à 560 cm3 pour 47,5 CV. De sorte à garder son trône. Pour le plus grand bonheur de ses inconditionnels, il retrouve d'abord un design plus tranchant. Yamaha revoit aussi la transmission finale, les réglages de suspensions et le contrôle de traction. Puis, le constructeur nippon installe un nouveau système de refroidissement. De quoi assurer une meilleure efficacité, tout en gardant ses principaux atouts originels, à savoir un mo teur énergique à chaque coup de gaz et une stabilité de tous les instants sur routes sinueuses. En plus du T-Max de base, une autre variante dénommée Tech Max est également disponible. Pour 2021, Yamaha a décidé de sortir une édition spéciale afin de célébrer les vingt ans de son maxiscooter.

Maxiscooter 261 réunit les inconditionnels du T-Max

Le premier groupe avait été créé en 2014. Il portait l'appellation de Maxiscooter Mada. Un rebranding a débouché sur un changement d'appellation par la suite, à savoir Maxiscooter 261. L'on dénombre actuellement compte une trentaine de membres, dont la grande majorité roule en T-Max. Maxiscooter 261 est considéré le club le mieux organisé dans la Grande île. Parmi ces activités régulières figurent des sorties dominicales fréquentes, une grande randonnée nationale annuelle (ndlr : Mahajanga, Nosy Be, Toliara, etc.) et aussi des actions caritatives au profit de l'école primaire publique d'Ankazobe. L'association bénéficie du soutien de Motul. Les entretiens se font ainsi chez Design Auto avant chaque randonnée nationale. Et bien évidemment, toutes les machines tournent avec des lubrifiants de la marque française.