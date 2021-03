Madagascar: Tsenaben'ny Fizahantany - Des facilités de paiement des séjours de vacances

1569 visiteurs ont été enregistrés lors de la première journée du salon.

De nombreuses offres promotionnelles sont lancées par les opérateurs touristiques dans le cadre de la 2e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany », qui se tient pendant trois jours au jardin d'Antaninarenina.

A titre d'illustration, des facilités de paiement des séjours de vacances sont proposées aux visiteurs. « Il n'y a aucun seuil minimum de montant à payer, mais ce sera selon les moyens de chaque famille. En revanche, il faut que tout soit réglé juste avant le départ en vacances. Les visiteurs peuvent choisir des destinations comme Vohitry ny Nofy, Mahajanga, Fleuve Tsiribihina, Toliara, Sainte-Marie, Nosy-Be, Ampefy et Antsirabe. Dix départs sont déjà prévus pour les séjours à Vohitry ny Nofy », selon les promoteurs de ces voyages. « L'objectif de ce salon est de promouvoir le tourisme national tout en soutenant les opérateurs qui sont encore victimes de cette crise sanitaire. Il y a des offres promotionnelles allant jusqu'à moins de 50% des tarifs et qui sont adaptées à toutes les bourses d'autant plus que le nombre des exposants a augmenté cette fois-ci », a expliqué Jimmy Joharison, le Coordonnateur de ce salon.

Promotion sur les hébergements. En outre, un tour-opérateur propose un voyage organisé dans le massif du Sakay, à Morondava. « Notre but est de faire découvrir la beauté du massif tout en rencontrant la population locale. Nous voulons également aider les « Dahalo » sur place qui ont bien l'intention de se reconvertir au secteur du tourisme pour avoir une nouvelle vie », d'après ce tour-opérateur. Force est de remarquer que de nombreux exposants proposent l'axe Morondava, qui est une destination encore méconnue par les vacanciers. Ils proposent de nombreuses offres promotionnelles comme un programme personnalisable, selon les préférences et le budget des ménages. Un autre opérateur propose un tarif promotionnel sur les hébergements car il dispose d'hôtels à Antsirabe, Miandrivazo, Bekopaka, Kirindy et Morondava Belo sur mer. « Nous avons également nos propres chalands, bateaux et voitures pour faire découvrir cette destination », avance cet opérateur.

Nouveaux produits. Par ailleurs, de nouveaux produits sont lancés dans le cadre de cette 2e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany ». On peut citer, entre autres, le « Glimping » ou camping à Mantasoa avec des balades à cheval ou dans les villages d'Antolojanahary et de Vohibato ainsi que les « Vakansy Valimbabena » pour les séniors et le circuit VTT. La destination Atsinanana est également promue avec la visite des îlots comme l'île aux prunes et la balade sur le canal des Pangalanes. D'autres exposants proposent une journée aux alentours de la capitale comme à Ampefy, Mandraka Park et Mantasoa. Une évasion thermale est également lancée à Antsirabe, ce qui permettra de découvrir cette destination tout en contribuant au reboisement à Andraikiba.

Des groupes d'hôtels comme Palissandre effectuent également des offres promotionnelles durant cet événement. Et ce n'est pas tout ! Des voyages en bateau de croisière vintage datant de 1964 sont proposés au départ de Nosy-Be. « Les touristes effectuent d'abord un circuit de Nosy-Be à Diego. Ensuite, nous les récupérerons en bateau pour revenir au point de départ. Des jets skis sont à leur disposition et un restaurant-bar leur est aussi offert. Nous sommes également autorisés à faire des voyages aux Seychelles ou à Mayotte en bateau de croisière », exprime le promoteur. La compagnie aérienne Tsaradia propose en même temps des offres promotionnelles dans le cadre de ce salon.