Madagascar: Pouvoir-opposition - Aucune trêve pour le moment

C'est dans un attentisme prudent que les Malgaches attendent la suite des événements après le face-à-face entre le pouvoir et l'opposition ce week-end. Le régime a parfaitement tiré partie de l'audience du concert évangélique qu'il a organisé tandis que les députés TIM ont réussi à faire le rapport d'activité auquel ils avaient droit. Le soufflet est donc retombé.

Chaque camp met en place sa nouvelle stratégie. Le président a repris son offensive sur le terrain et l'opposition qui n'entend pas se laisser distancer annonce déjà qu'une nouvelle rencontre avec la population aura lieu samedi prochain. On sait donc qu'il n'y aura aucune trêve et que le combat politique continue.

Le scénario pessimiste imaginé par certains n'a pas eu lieu le week-end dernier. L'autorisation de présenter leur rapport d'activité a été finalement accordée aux députés TIM de Tana et le lieu a été le Magro Tanjombato. Ces derniers l'ont eu après de multiples démarches, mais leur ténacité a payé. Le pouvoir, après les multiples critiques qui lui ont été adressées ces derniers temps a manœuvré finement. Le concert évangélique intitulé « vavaka ho an'ny firenena » qu'il a organisé lui a permis de se donner une image de modération. Il n'est pas question cependant de comparer les deux rassemblements.

Le président de la République a décidé de ne pas rester inerte et depuis le début de la semaine, il est allé sur le terrain. Il s'est rendu à Antsiranana où il a inauguré des « zava-bita ». De retour à Tana, la représentante de la Banque mondiale lui a annoncé l'octroi de 150 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La reprise des « tosika fameno » va avoir lieu et elle s'étendra à près de 29 districts. C'est cet aspect positif qui est mis en exergue actuellement. Le calme est pour le moment revenu. Le pouvoir montre qu'il se préoccupe des difficultés de la population. On verra l'impact de cette sollicitude dans les temps à venir.