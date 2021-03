Madagascar: Antsiranana - Appui de l'OIT aux femmes migrantes

Les femmes migrantes ne sont plus, désormais, laissées pour compte. Dorénavant, grâce à l'appui de l'OIT, elles pourront jouir d'une migration équitable. Dans le cadre des activités de la Célébration de la Journée internationale des femmes, le projet Reframe de l'OIT, financé par l'Union européenne, a appuyé le ministère du Travail pour la mise en place d'un point d'information sur la migration de travail dans la région de Diana. Comme l'a si bien décrit la ministre du Travail, de l'emploi et de la fonction publique et des lois sociales dans son allocution, la mise en place de ce point entre dans le cadre du renforcement de la gouvernance de la migration.

Le point d'information est un service de proximité implanté au sein même de la Direction régionale du travail de l'emploi de la fonction publique et des lois sociales. C'est un lieu où l'on délivre les informations officielles sur la situation réelle de la migration de travail. Le centre est accessible à tous et nous permettra de lutter contre les réseaux de recruteurs clandestins, de sécuriser nos jeunes surtout les femmes. Il va permettre de lutter également contre les effets néfastes des départs irréguliers, engendrant des cas d'abus, de la maltraitance et de diverses exploitations.

Rappelons que Madagascar est un pays pionnier de l'Alliance 8.7 et a déjà ratifié plusieurs conventions relatives à la migration de travail équitable.