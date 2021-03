Madagascar: Football - Une très forte délégation pour les Barea

À la guerre comme à la guerre, Nicolas Dupuis avait la main lourde pour former son équipe en vue de la confrontation face à l'Éthiopie le 24 mars et contre le Niger le 30 mars à Toamasina.

Du jamais-vu dans les annales du football malgache avec cette délégation forte de 30 joueurs et de 12 membres du staff technique auxquels vont encore s'ajouter des membres de la FMF dans parler de ceux du ministère de la Jeunesse et des sports à titre de régisseurs de caisse puisque l'Etat prend tout ou presque en charge. Pour la première fois, la délégation dépasse le cadre légal d'une délégation de football normalement au nombre de 23.

Mais dans notre cas, on aura presque le double. La liste comporte 29 joueurs après le forfait de Bolida mais on apprend en coulisses que le coach va appeler, au nom de la cohésion du groupe, les blessés tels Thomas Fontaine et William Gros. Ces deux joueurs mis à part, il y aura dans le groupe 4 gardiens, 8 défenseurs, 9 milieux et 8 attaquants. L'encadrement technique est remarquable et remarquée avec les trois entraîneurs dont Nicolas Dupuis, Leonni Rakotovao et Mika Rabeson.

Il y aura curieusement deux intendants dont Thierry Vermoux et Philippe Monnot. Ce dernier serait également préparateur de gardien avec Lova Andriamampionona. Il y a les deux kinés Olivier Roussey et Jean Robert Kasy mais aussi le masseur Joël Razifimiaina comme s'il y avait une différence notable entre kiné et masseur.

Le docteur Nenana Rafidison complète cette incroyable liste. Mais très certainement que Nicolas Dupuis a ses raisons pour agir ainsi notamment en nommant Omar Saïd comme coordonnateur de cette sacrée équipe dont l'objectif est de ramener une victoire ou à la limite un match nul de son déplacement à Addis Abeba. Et ce pour que la dernière rencontre de Barikadimy soit perçue comme un bonus.