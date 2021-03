Madagascar: Francophonie - Le dictionnaire des francophones en gestation

La langue française est parlée et écrite par près de 300 millions de francophones dans le monde. S'imprégnant de différentes cultures, elle s'est enrichie et a fait naître des éléments de langage propres à chaque pays et à chaque culture. C

'est ainsi que la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère français de la Culture a été chargée de conduire un projet de création d'un dictionnaire des francophones. Il s'agit d'une application mobile accessible via un téléphone ou une tablette.

Ce programme renferme des milliers de ressources venues de toute la francophonie et sera ouvert à la contribution de tous les utilisateurs. Toutes les équivalences et les variantes du français y sont les bienvenues, de Madagascar au Québec en passant par les pays d'Afrique et d'Europe francophones. On peut y trouver par exemple la signification du terme québécois « pourriel » qui fait référence au courrier indésirable, ou bien l'expression « lancer un chameau » utilisée en RDC et qui veut dire « commettre une faute d'orthographe ».

En résumé, ce sont plus de 400 000 mots et 600 000 définitions qui sont sur cette plateforme. Et ces chiffres vont encore monter puisque le projet est collaboratif et chacun peut enrichir la collection. Différents experts de la francophonie se réunissent autour du professeur Bernard Cerquiglini à l'Institut international pour la francophonie, pour la réalisation de ce dictionnaire des francophones.

Cette application, fruit du partenariat entre le ministère français de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Institut français, l'OIF, l'Académie des sciences d'Outre-Mer, TV5Monde et l'AUF ; devrait être accessible très bientôt. À noter que sa sortie initiale en mars 2020 a été repoussée en raison de la crise sanitaire et d'autres circonstances.