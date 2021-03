Madagascar: Ibiza Tana - Basta Lion et Ga Ei en combinaison

Deux bonshommes vont secouer les murs de l'Ibiza ce vendredi 19 mars 2021, Basta Lion et Ga Ei. Ces deux artistes sont inséparables ces derniers temps.

Depuis la sortie et le succès de leur premier featuring, Bombardé, Ga Ei et Basta Lion enchaînent les tubes comme laniko anao niany. Ayant fait danser les malgaches et rempli la piste des grands clubs des grandes villes de Madagascar, le morceau est l'une des chansons les plus écoutées en 2020. Lors de ce concert, Ga Ei a promis un show inédit à ses fans. Bête de scène, Basta Lion donnera également son maximum pour satisfaire ses convaincus. Le show commencera à 20 heures et durera plus de deux heures. Les « dancehall queen » et les « rude boys » vont être satisfaits.

À titre de rappel, ces deux jeunes hommes ont vu monter en flèche leur succès. Leur charisme et leur voix ont été un atout pour devancer les artistes de leurs âges. Ga Ei est sorti du lot depuis la sortie du Clip de Bonita. Dès lors, ses morceaux se font entendre au-delà des frontières malgaches. D'ailleurs, le moment est venu pour les artistes comme Basta Lion et Ga Ei de s'internationaliser, ce qui constitue un début de la révolution culturelle malgache.

En effet, les musiques nées dans les îles, en particulier Madagascar, portent toujours en elles une très forte identité. Ce constat est fait dans de nombreuses régions.