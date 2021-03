Madagascar: Us et Coutumes - Les Tandroy et leurs trois grands rituels de passage

La danse est un rituel important chez les Tandroy.

Pour les Tandroy, la tradition est un moyen de transmission et de communication très important et même vital pour s'exprimer à part les paroles, la musique et le cri. La coutume n'est pas seulement de la transe, une forme de méditation, mais surtout une manière d'exprimer les rapports de l'homme avec l'homme, l'homme avec la nature, l'homme et la société.

La danse est un patrimoine jalousement gardé dans cette région. Elle permet non seulement de se défouler mais aide également à oublier les lourdes tristesses.

Naissance. Pour les Tandroy, l'être humain se perçoit en trois temps : avant, pendant et après. Avant d'être homme (c'est-à-dire avant la naissance), il est d'abord biby et raha (animal et objet). Lors de l'accouchement la femme est appelée terabao et le bébé on l'appelle azaza mena, par son teint clair. Après, vient le halavolonjaza ou première coupe de cheveux, Mivoakaitany ou première sortie. Pendant ce passage, la danse de joie est omniprésente dans chaque étape du rite.

La circoncision ou Savatse. La circoncision est un rite de passage chez les Malgaches en général et les Tandroy en particulier. C'est un véritable enterrement de vie de garçon. Le Savatse est un rite d'initiation qui se pratiquait autrefois avec de grandes cérémonies. Il est marqué par des rituels et pratiques pendant la saison froide pour que la plaie se cicatrise rapidement. Le Savatse se déroule comme suit, tout d'abord, par le havoria, une tradition des Mahafaly et des Tandroy du Sud marquant les grands évènements de la vie. La cérémonie dure environ une semaine. Les invités sont accueillis par un famaka (grand festin), avec le Sairy ou les animateurs de la fête.

Funéraire. Un rite qui se présente comme séquence d'actions ou de comportements plus ou moins conformes à un programme préétabli et identifiable. Pour tous les hommes, le seul moyen de soulager la douleur est de verser des larmes. Mais pour les Tandroy, ils soulagent leur tristesse en dansant.

Le « Havoria » se pratique aussi dans un rituel funéraire. Donc, tous les avertis se réunissent pour organiser les funérailles. La réunion est exclusivement réservée aux personnes ayant été avisées, (fanairagne), elles sont souvent des familles proches du défunt. Le Havoria est dirigé par l'aîné ou le mpitakazomanga ou détenteur du hazomanga et les représentants familiaux doivent aussi procéder à un rassemblement pour parler du déroulement des funérailles.

La cérémonie des funérailles Tandroy est « célébrée dans la joie », les Tandroy font la fête, c'est-à-dire ils chantent, dansent, boivent de l'alcool et mangent. Surtout si le défunt est un vieil homme ou « Olo-be » tous ses petits-fils se réjouissent de son départ vers l'au-delà. La famille du défunt doit inviter des chanteurs ou des danseurs pour animer la célébration du rite funéraire.

Le « Beko » retentit dans le lieu de funérailles et ses environs, et la danse pratiquée est le « Ondragne », « Zilikala », « Trotroboka ». Le Havoria prend fin le jour de l'enterrement.