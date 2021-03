Egypte: Le PM discute du plan d'investissement pour le prochain exercice budgétaire du ministère de la Santé

Le premier Ministre, Moustafa Madbouly a présidé une réunion pour discuter du plan d'investissement pour le prochain exercice budgétaire du ministère de la Santé, en présence des ministres du Plan et du Développement Economique, Hala El-Said, de la Santé et de la Population, Hala Zayed, et des fonctionnaires des deux ministères.

La réunion a porté sur de la possibilité d'élargir la mise en œuvre des initiatives présidentielles et d'accélérer le rythme de mise en œuvre du projet national d'assurance maladie universelle, en plus d'intensifier la fourniture de services de santé publique et préventive, et d'achever les hôpitaux qui seront inclus dans l'initiative présidentielle "vie décente", a déclaré le porte-parole du conseil des ministres, Nader Saad.

Le plan d'investissement proposé pour le prochain exercice comprendra l'achèvement de la couverture des cinq gouvernorats de la première phase du "Projet national d'assurance maladie universelle", a savoir: Ismailia, Suez, Sinaï Sud, Louxor et Assouan, a ajouté M. Saad.

Les hôpitaux en cours de mise en œuvre seront complétés dans les villes de l'Initiative présidentielle "vie décente" dans 14 hôpitaux de 6 gouvernorats, et la couverture des services médicaux mobiles sera intensifiée dans les gouvernorats de la République, a-t-il dit.