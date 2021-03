Angola: Les États-Unis vont installer 370 mégawatts d'énergie solaire au pays

Luanda — La société américaine Sun Africa démarre, jeudi, la construction de systèmes d'énergie photovoltaïque et de batteries en Angola, qui produiront 370 mégawatts crête (MWc), dans sept usines.

Le mégaprojet, d'un budget de 524 millions d'euros, sera achevé au troisième trimestre 2022, pour produire, dans sa centrale de Biópio (province de Benguela), 188,88 mégawatts, selon un communiqué de Sun Africa, spécialisée en énergie.

Les infrastructures auront des équipements des sociétés Hitachi-ABB, Hanwha Q-Cells et NEXTracker et seront construites par le groupe d'entreprises portugais MCA.

"La capacité totale des sept projets solaires sera de 370 mégawatts et apportera des bénéfices significatifs à l'approvisionnement électrique en Angola", lit-on dans le communiqué, ajoutant qu'il s'agira du "plus grand projet solaire individuel en Afrique subsaharienne".

La note souligne également que le mégaprojet «ouvrira une nouvelle voie dans la diversification de l'approvisionnement énergétique et de l'économie» dans le pays.

La société nord-américaine, filiale d'Urban Green Technologies, souligne qu'«en plus de la richesse en hydrocarbures, l'Angola bénéficie d'un ensoleillement abondant et de l'une des plus grandes irradiations solaires du continent africain».

Cinq des projets qui composent ce mégaprojet seront liés au réseau énergétique principal, tandis que les deux autres seront axés sur les zones rurales.

"Ces parcs solaires apporteront ainsi une nouvelle dimension d'énergie renouvelable durable à des milliers d'Angolais dans différentes régions du pays", ajoute le communiqué publié sur le portail de Sun Africa,

Ainsi, l'usine Biópio (Lobito) aura la production la plus élevée (188,88 MWc), suivie de celles de Benguela (96,7 MWc), Saurimo, à Lunda Sul (26,91 MWc), Luena, à Moxico, (26,91 MWc), Cuito, en Bié (14,65 MWc), Bailundo, à Huambo (7,99 MWc) et Lucapa, à Lunda Norte (7,2 MWc).

