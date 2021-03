Angola: La vice-présidente du MPLA pour plus de dialogue avec la société civile

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a défendu, ce mercredi, à Luanda, la nécessité de plus d'ouverture, d'inclusion et d'entretien avec la société civile angolaise.

S'exprimant lors d'une réunion avec des membres de la société civile dans l'espace «Termómetro», Luísa Damião a souligné que cette ouverture devrait passer, entre autres, par la promotion de multiples espaces de dialogue avec les Angolais des segments les plus variés, dans l'intérêt des citoyens.

"Plus le degré d'inclusion des sociétés est élevé, plus leur efficacité et leur capacité à garantir le bien-être et le bonheur des citoyens sont grandes", a-t-elle déclaré soulignant par conséquent: "le dialogue doit être pluriel et constructif même avec ceux qui pensent différemment de nous, car c'est l'un des principaux instruments d'inclusion et d'engagement des personnes dans les processus de prise de décision".

Pour sa part, le secrétaire de l'Église Adventiste du septième jour, Teixeira Vinte, a salué l'initiative du MPLA et a déclaré qu'elle montrait l'intérêt du parti à écouter la société civile afin d'accueillir leurs contributions.

"Notre priorité est l'homme et je veux rappeler au MPLA les promesses faites lors des campagnes, qui ont permis de réaliser le mariage entre le parti et la société", a-t-il dit, soulignant que certaines problèmes peuvent être résolus, comme le sont les cas du chômage, l'augmentation exponentielle des prix du panier alimentaire de base et le manque d'accès aux localités.

«Termómetro» est un espace bimensuel, promu par le secrétariat du Bureau politique du MPLA, en vue de recevoir les avis de la société angolaise et de renforcer les mécanismes de dialogue interactif, ouvert et constructif avec des personnalités angolaises, sur des questions nationales et internationales, qui concerne le peuple angolais, le parti et la gouvernance.

S'exprimant lors d'une réunion avec des membres de la société civile dans l'espace «Termómetro», Luísa Damião a souligné que cette ouverture devrait passer, entre autres, par la promotion de multiples espaces de dialogue avec les Angolais des segments les plus variés, dans l'intérêt des citoyens.

"Plus le degré d'inclusion des sociétés est élevé, plus leur efficacité et leur capacité à garantir le bien-être et le bonheur des citoyens sont grandes", a-t-elle déclaré soulignant par conséquent: "le dialogue doit être pluriel et constructif même avec ceux qui pensent différemment de nous, car c'est l'un des principaux instruments d'inclusion et d'engagement des personnes dans les processus de prise de décision".

Pour sa part, le secrétaire de l'Église Adventiste du septième jour, Teixeira Vinte, a salué l'initiative du MPLA et a déclaré qu'elle montrait l'intérêt du parti à écouter la société civile afin d'accueillir leurs contributions.

"Notre priorité est l'homme et je veux rappeler au MPLA les promesses faites lors des campagnes, qui ont permis de réaliser le mariage entre le parti et la société", a-t-il dit, soulignant que certaines problèmes peuvent être résolus, comme le sont les cas du chômage, l'augmentation exponentielle des prix du panier alimentaire de base et le manque d'accès aux localités.

«Termómetro» est un espace bimensuel, promu par le secrétariat du Bureau politique du MPLA, en vue de recevoir les avis de la société angolaise et de renforcer les mécanismes de dialogue interactif, ouvert et constructif avec des personnalités angolaises, sur des questions nationales et internationales, qui concerne le peuple angolais, le parti et la gouvernance.