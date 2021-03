Togo: Bonne nouvelle pour les populations de Baguida, Kpogan, Avépozo, Agbavi et autres

Les nouvelles sont bonnes pour les populations des quartiers et villages se trouvant sur la côté togolaise et celle béninoise. Selon un appel d'offre international lancé et qui a pour date butoir le 24 Mars prochain, au Togo comme au Bénin, il est projeté la construction des épis pour contrer l'avancer de la mer.

Les deux pays faisant face depuis plusieurs années déjà au phénomène de l'érosion côtière, il était indispensable de réagir en déployant des travaux de renforcement de la côte. Et c'est ce qui va se faire à travers ce projet.

Selon les indications, le Togo pour sa part s'apprête à construire et à réhabiliter 13 épis courts et à une protection longitudinale. Son voisin de l'Est quant à lui aura à construire 8 épis courts, informe-t-on. Avant d'ajouter qu'il est aussi projeté un rechargement massif en sable de 6,4 mm3, de combler et végétaliser des bras lagunaires morts à l'Est de l'embouchure de la ville d'Aného au Togo comme au Bénin. Et pour finir, les deux pays ont en projet une valorisation socio-économique du front de mer au niveau des zones urbanisées.

Objectif visé par tout ceci, c'est la protection de l'espace côtier transfrontalier de l'érosion côtière, avance-t-on