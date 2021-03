Sénégal: UGB de Saint-louis - Hommage aux victimes des manifestations - Les étudiants allument plus de 2000 bougies et réclament la libération des otages politiques

Les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont allumé, dans la nuit du mardi 09 mars, plus de 2000 bougies en vue de rendre un hommage mérité aux 11 «martyrs» (victimes) des récents évènements malheureux survenus sur toute l'étendue du territoire. Réunis au niveau du Tour de l'œuf du campus social, autour de leur Front de Résistance, ces étudiants de l'UGB ont également réclamé l'arrêt immédiat des «arrestations arbitraires» de certains étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la libération sans condition des «otages politiques».

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la lutte pour la défense et la revalorisation de la démocratie sénégalaise. Il s'agissait, en réalité, de rendre hommage aux personnes ayant perdu la vie lors des récents événements malheureux qui ont secoué le pays tout entier. Des victimes qui ont eu à «se battre avec courage, abnégation et détermination pour la sauvegarde et la préservation des droits et libertés fondamentaux» autour du Front de Résistance des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

«Ce mouvement est né dans un contexte particulier, suite à l'accusation portée à l'endroit du président du Pastef, Ousmane Sonko, et symbolise une solidarité forte et solide qui s'érige contre toutes formes d'injustice menaçant la démocratie ou les droits de l'homme», pour reprendre le communiqué dudit Front de Résistance des étudiants de l'UGB. Ses membres ont choisi la nuit du mardi 09 mars, pour rendre hommage aux «martyrs» de la semaine dernière. «Nous avons organisé cette assemblée générale au niveau du Tour de l'œuf du campus social pour un hommage mérité à tous les dignes fils de cette nation qui ont donné leur vie pour le respect des valeurs morales et démocratiques qui constituent la fibre de nos institutions.

Plus de 2000 bougies ont été allumées, en guise de prières pour le repos de leurs âmes», a souligné Amadou Badji, coordonnateur de Pastef, section UGB de Saint-Louis. Il a saisi aussi l'occasion pour exiger de l'État «l'arrêt immédiat des arrestations de certains camarades étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Chose que nous condamnons. Nous exigeons aussi la libération sans condition et sans délai de tous les otages politiques. Et nous allons continuer le combat jusqu'à l'obtention de gain de cause», a-t-il ajouté, tout en réclamant justice dans cette affaire afin d'arrêter les véritables auteurs de ces meurtres.