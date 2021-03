Sénégal: Covid-19 - Bilan mercredi 10 mars 2021 - 05 décès, 156 nouveaux cas, 40 graves

Dans son bilan d'hier, Mercredi 10 Mars 2021 sur la covid-19, le ministre de la Santé et de l'action sociale a déclaré 156 nouvelles infections sur 1390 tests réalisés soit un taux de positivité de 11,22 %. 05 nouveaux décès, 40 admis en réanimation et 283 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 63 cas contacts suivis par les services sanitaires et 93 cas issus de la chaine de transmissions communautaires répartis comme suit : Dakar 37 cas dont : Maristes, Rufisque (06); Amitié 2, Liberté 6 (03); Plateau, HLM, Keur Mbaye Fall (02); Ouagou Niayes, Grand Dakar, Liberté 3, Derkhlé, Almadies, Cité Djily Mbaye, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Scat Urbam, Diamniadio, Grand Mbao, Thiaroye Azur et Cité Taco (01); Dans les autres régions 56 dont : Thies (10); Kolda (08); Kedougou (07); Saint Louis (04); Richard Toll, Ziguinchor (03); Kaolack, Kébémer, Koumpentoum, Louga, Saly, Mbour, Pout (02); Darou Mousty, Dioffior, Fatick, Joal, Ndoffane, Salemata et Touba (01).

A ce jour, 36195 cas ont été déclarés positifs dont 31467 guéries, 935 décédés et donc 3792 sous traitement.

Au Mardi 09 Mars 2021, 1249 personnes ont été vaccinés soit un total de 68017 sur toute l'étendue nationale.