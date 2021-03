Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La mission d'observation de la CIRGL satisfaite du cadre juridique congolais

La mission d'observation de l'élection présidentielle du 21 mars, déployée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), a échangé le 11 mars avec le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka.

Conduite par le secrétaire exécutif de la CIRGL, Joao Samuel Caholo, cette délégation a, entre autres missions, d'observer les conditions générales du processus électoral et du déroulement du scrutin afin d'en relever les forces et faiblesses. Il s'agit également de déterminer la conformité de la prochaine élection présidentielle avec les critères du protocole de la CIRGL sur la démocratie et la bonne gouvernance, les standards internationaux en matière d'élections et la Constitution de la République du Congo.

« Nous avons échangé avec le président de la CNEI et nous sommes contents de savoir comment le processus électoral est organisé au Congo. Nous espérons que la population congolaise, les partis politiques et tous les candidats seront satisfaits dans la loi électorale, du déroulement du processus électoral et du cadre juridique du Congo. Nous avons également remarqué que les bases du processus électoral sont bien établies et les lois sont très claires. C'est donc à nous de suivre les lois pour que la volonté du peuple soit exprimée par les résultats ce jour-là », a déclaré le chef de la délégation à sa sortie d'audience.

En effet, cette mission d'observation est déployée conformément au Pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, de décembre 2006 à Nairobi. Le programme de travail de cette mission prévoit des consultations avec des institutions et structures administratives impliquées dans le processus électoral et des visites de sièges des partis politiques des candidats à la prochaine élection présidentielle, avant le scrutin. Elle déploiera ensuite des équipes sur le terrain, le 21 mars prochain, pour s'assurer du déroulement du vote.

A la fin de la mission d'observation, un rapport complet sera présenté aux organes hiérarchiques habilités et compétents, notamment le Mécanisme régional de suivi de la CIRGL et le gouvernement de la République du Congo à "toutes fins utiles."