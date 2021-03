Congo-Kinshasa: Boxe - Matete « Balo » bat Dimuntu « Roi Kongo »

Champion du Congo à deux reprises chez les mi-lourds, Landry Matete Kankonde alias "Balo" a remporté une troisième ceinture nationale, mais la première chez les poids lourd.

La 29e édition des championnats nationaux du Congo de boxe (junior, dames et messieurs élite) a été organisée, du 28 février au 7 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, sous la houlette de la Fédération congolaise de boxe présidée par le général Ferdinand Ilunga Luyoyo. La compétition devrait avoir lieu l'année passée, mais perturbée à cause de la pandémie de covid-19. C'était en collaboration avec la Ligue nationale de boxe professionnelle (Linaboxe) dirigée par le colonel Karl Lewis Kinzumba. Dix-huit provinces sur les vingt-quatre de la République démocratique du Congo ont participé à cet événement national du noble art. Il s'agit du Haut-Katanga, Lualaba, Nord-Kivu, Maniema, Tshopo, Ituri, Kongo Central, Kwilu, Kwango, Tshuapa, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Kasaï oriental, Kasaï central, Mongala, Equateur, Maï-Ndombe et Kinshasa, hôte de la compétition.

Un boxeur a tiré son épingle du jeu lors de ce tournoi national du noble, en réalisant son ambition. En effet, le double champion du Congo mi-lourd Landry Matete Kankonde, dit Balo (2018 et 2019), est monté d'un cran pour chercher la ceinture nationale des poids lourds. « Au départ, il était prévu que je m'engage en mi-lourd comme d'habitude, mais à la dernière minute le directeur technique provincial Tshilombo Monzon a décidé et m'a proposé de monter à la catégorie supérieur (lourd), afin de permettre ainsi au jeune talent Nkulu Pogba d'avoir la chance de s'exprimer en mi-lourd. J'ai donc accepté le défi, bien que mon poids fût très insuffisant pour cette catégorie », a expliqué Landry Matete « Balo ».

Et en finale chez les lourds, ce boxeur de V.Club s'est imposé face à Chapiteau Dimuntu Roi Kongo par disqualification, ce dernier a donné un coup de tête à son adversaire au troisième round. « Après une opposition très pimentée, j'ai battu Chapiteau Dimuntu 'Roi Kongo' par disqualification au troisième round pour avoir donné un méchant coup de tête sur mon arcade gauche après une pression incessante que je lui ai fait subir pendant les deux premiers rounds », a relaté le nouveau champion du Congo des poids lourds.

Les deux boxeurs s'étaient déjà affrontés à deux reprises avec une victoire chacun. Et Landry Matete de rappeler sa préparation pour cette compétition : « De tous les précédents championnats nationaux, il n'y en a pas que j'ai préparé comme celui ci. La défaite que j'ai connue en finale de la ligue provinciale de Kinshasa (face à Dimuntu 'Roi Kongo') à la suite d'un excès de confiance et une négligence d'entraînement m'a permis d'évaluer mes erreurs, et me surpasser, à tel point que j'ai augmenté mes heures d'intensités d'entraînements. Je me suis entraîné avec mon directeur technique Monzon, avec l'appui de mon président. Je suis satisfait de cette performance, car j'avais promis d'avoir ce troisième titre, et c'est fait ». Notons qu'en demi-finale des lourds, Landry Matete s'est défait d'Omekongo Tambwe de la province du Maniema par KO technique au premier round.

Après les championnats nationaux, le champion continue d'aiguiser ses armes, cette fois, pour le championnat d'Afrique de la zone 3 dont le coup d'envoi sera donné le 20 mars à Kinshasa. Pays organisateur, la République démocratique du Congo présentera trois équipes à cette joute régionale de la boxe. Champion du Congo, Landry Matete est d'office qualifié pour les prochains Jeux de la Francophonie programmés pour le mois d'août à Kinshasa.