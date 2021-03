Ile Maurice: Covid-19 - 52 cas - Curepipe et Vacoas en 'total' lockdown !

Le nombre de cas locaux de Covid-19 est passé à 52 a annoncé le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, en ce jeudi 11 mars. Il a présenté un «mapping» des cas en 2020 comparativement à la situation, en ce moment (voir ci-dessous). Les cas sont ainsi concentrés dans les Plaines-Wilhems - surtout Curepipe et Vacoas - alors que 3 cas ont été recensés dans des villages du Sud, de l'Est et du Sud-Est.

Vu la recrudescence du nombre de cas, les autorités annoncent ainsi que Curepipe et Vacoas seront en 'total' lockdown à partir de minuit ce soir et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que personne ne pourra entrer ou sortir des circonscriptions 15,16, 17. Hormis les supermarchés, tous les commerces seront fermés, dont les quincailleries, les banques, les meat et poultry shops.

La police avec le concours de la SMF, 'encerclera' différentes régions a annoncé le DCP Jhugroo. Sont concernés : Forest-Side, Midlands, Camp-Fouquereaux, Phoenix, Henrietta, La Marie, La Brasserie. Ceux qui ont leur Work Access Permit et qui habitent ces régions pourront circuler seulement s'ils travaillent pour des services essentiels.

Les transports publics et les taxis n'ont pas le droit de circuler dans ces régions.